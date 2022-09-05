5 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Dele Alli'den kötü haber

Dele Alli'nin sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 19:25
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 20:41
Takip Et

Beşiktaş'tan Dele Alli açıklaması

Dele Alli'den kötü haber
+
Aa
-

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Dele Alli'nin sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan maçta ağrı hisseden 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Dele Alli'nin tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

Dele Alli'nin 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Maaş promosyonu için sevindiren haber. Çalışmalar başladı
1
﻿Maaş promosyonu için sevindiren haber. Çalışmalar başladı
﻿Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu
2
﻿Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
3
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
﻿Somer şefin sakalsız hali ortaya çıktı O pozu gören hayranları çok şaşırdı
4
﻿Somer şefin sakalsız hali ortaya çıktı O pozu gören hayranları çok şaşırdı
﻿Genç fenomenin feci sonu. Bu son paylaşımı oldu
5
﻿Genç fenomenin feci sonu. Bu son paylaşımı oldu
﻿Şimdi sıra Akbank'ta!
6
﻿Şimdi sıra Akbank'ta!
﻿Doları Euroyu bilen adam Remzi Özdemir yine önceden yazdı. Merkez Bankası’nın ne zaman şok müdahale edeceğini açıkladı. AKP'nin gideceği tarihi de yazdı
7
﻿Doları Euroyu bilen adam Remzi Özdemir yine önceden yazdı. Merkez Bankası’nın ne zaman şok müdahale edeceğini açıkladı. AKP'nin gideceği tarihi de yazdı
﻿PKK'lı firari terörist göçmenlerin arasında yakalandı
﻿PKK'lı firari terörist göçmenlerin arasında yakalandı
﻿PKK'lı firari terörist göçmenlerin arasında yakalandı
﻿Beşiktaş'tan peş peşe flaş açıklamalar
﻿Beşiktaş'tan peş peşe flaş açıklamalar
﻿Beşiktaş'tan peş peşe flaş açıklamalar
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
﻿Ankaragücü'nden çok sert açıklama
﻿Ankaragücü'nden çok sert açıklama
﻿Ankaragücü'nden çok sert açıklama
﻿Dele Alli'den kötü haber
﻿Dele Alli'den kötü haber
﻿Dele Alli'den kötü haber
﻿İYİ Partili Tozoğlu: Vatandaş kara kara kömür fiyatlarını düşünüyor
﻿İYİ Partili Tozoğlu: Vatandaş kara kara kömür fiyatlarını düşünüyor
﻿İYİ Partili Tozoğlu: Vatandaş kara kara kömür fiyatlarını düşünüyor
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Aday sürücü park halindeki 3 araca çarptı: 1 ağır yaralı
﻿Aday sürücü park halindeki 3 araca çarptı: 1 ağır yaralı
﻿Aday sürücü park halindeki 3 araca çarptı: 1 ağır yaralı
﻿Kamyonetin çarptığı bisikletli öldü
﻿Kamyonetin çarptığı bisikletli öldü
﻿Kamyonetin çarptığı bisikletli öldü
﻿Kırklareli'de Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi
﻿Kırklareli'de Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi
﻿Kırklareli'de Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi
﻿İsrail Gazeteci Akleh için soruşturmaya gerek yok kararı verdi
﻿İsrail Gazeteci Akleh için soruşturmaya gerek yok kararı verdi
﻿İsrail Gazeteci Akleh için soruşturmaya gerek yok kararı verdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.