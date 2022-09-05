﻿Dele Alli'den kötü haber

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Dele Alli'nin sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan maçta ağrı hisseden 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Dele Alli'nin tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

Dele Alli'nin 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.