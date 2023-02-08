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Hatay'a gidiyorlar. Çarşı 120 kişiyle yola çıktı

Beşiktaş'ın Çarşı grubundan 120 taraftar Hatay'daki depremzedelere yardım için İstanbul'dan Hatay'a hareket etti

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 13:13
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Beşiktaş'tan deprem yardımıcı açıklaması

Hatay'a gidiyorlar. Çarşı 120 kişiyle yola çıktı
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Beşiktaş'ın Çarşı grubundan 120 taraftarın deprem bölgesindekilere yardım etmek için yola çıktığı belirtildi.

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı:

"6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin ardından depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için AFAD’ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Kulübümüzün çağrılarına binlerce taraftarımız ve vatandaşımız, Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi’ne gönderdikleri hayati öneme sahip ihtiyaç malzemeleriyle cevap vermeye devam ediyor.

Vodafone Park’ta toplanan 120 taraftarımız, depremzedelere destek olmak ve sıcak yemek dağıtmak amacıyla aşevi için gerekli malzemelerle birlikte otobüslerle Hatay’a yola çıktılar" 

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