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Şenol Güneş'ten yardım çağrısı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem sonrası depremzedeler için yardım çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 20:50
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Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'ten yardım çağrısı

Şenol Güneş'ten yardım çağrısı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, depremzeleder için yardım çağrısında bulundu.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı;

''Hepimizin başı sağolsun. Çok büyük elem ve felaketi bir kez daha yaşadık. Ölen kardeşlerimizin, dostlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum.

Şu anda yapacak işimiz var, o da Beşiktaş Kulübümüzün başlattığı Vodafone sahasında toplanacak olan bütün eşyaları, Beşiktaş camiası olarak maddi manevi ne yardım varsa yapmaya hazırız. 

Biz oyuncularla da kendi aramızda konuştuk. Aynı desteği yapacağız. 

Taraftarlara sesleniyorum. Onların da Vodafone Park'a bu desteği vermelerini, zor durumda bulunan halkımıza yardımcı olması için desteklerini bekliyoruz.

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