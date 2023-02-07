Çebi'den dev deprem yardımı: Bu herkese ders olsun

Beşiktaş Kulübü'nün deprem bölgesindekiler için başlattığı yardım kampanyasına ilgi büyük oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'taki yardım merkezine giderek açıklamalarda bulundu.

Çebi, şunları söyledi:

"Öncelikle hepimize, milletimize geçmiş olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gereken bir süreç. Böyle bir durum maalesef söz konusu oldu. Allah'ın izniyle el ele verip, bunun altından kalkacağız.

Burası bir spor kulübü. Ama konu vatan, millet, halk, insanlık olduğu zaman spor kulüpleri de ne yapabileceklerini, nerede durabileceklerini iyi biliyorlar. Bunu da gösterdiler.

Değerli rakiplerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer hepsine buradan candan teşekkür ediyorum. Sahadaki rekabetin dışında, böyle bir durumda el ele tutuşup, halkımızın yardımlarına aracı olabilmek de bu acının içerisinde, bizim için mutluluk kaynağı oldu.

Buradan tekrar sesleniyorum. Beşiktaşlı kardeşlerimiz, buraya getirebilirler. Karşı tarafta oturanlar Fenerbahçe Stadı'na götürebilir, Galatasaray Stadı'na götürebilirler. Onlar getirip, bize bırakıyorlar. Dolayısıyla bu acının içinde güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Bu tüm dünyaya bir ders olsun ki Türkiye Cumhuriyeti halkı ve vatandaşı, gerektiği zaman tek yumruk, tek bilek olmayı becerecektir."

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama ise şöyle:

"7 Şubat 2023 Salı günü (Bugün) saat 11.00’den itibaren derneklerimizin, spor okullarımızın, amatör şubelerimizin, Kartal Yuvası mağazalarımızın, taraftarımızın ve tüm vatandaşlarımızın katkılarıyla deprem bölgelerine gönderilmesi amacıyla toplanacak kullanılmamış kışlık ürün yardımları, Vodafone Park stadımızda kulübümüz tarafından kabul edilmeye başlanmıştır.

Vodafone Park önünde, Kızılay’a kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız için gerekli hazırlıklar tamamlanmış ve kan bağışına başlanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin katkılarıyla deprem bölgelerine 40 adet iş makinesi yönlendirilmiştir.

İlk etapta 20.000 adet kışlık Kartal Yuvası ürünleri bölgelere sevk edilmek üzere hazırlanmıştır. Bu ürünler arasında kışlık mont, çorap, atkı, bere, SweatShirt, yorgan, battaniye bulunmaktadır.

Güreş ve Boks takımlarımızdan oyuncularımız gönüllü olarak afet bölgesine destek için yola çıkmıştır.

Derneklerimiz tarafından yine aşağıda listelediğimiz ürünler yardım kampanyamız kapsamında temin edilmiştir."