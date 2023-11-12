Rıza Çalımbay'dan Ghezzal itirafı. Zaynutdinov'un son durumunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Rams Başakşehir'i 1-0 yendi.

Siyah beyazlı takımın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, ilk maçında 3 puanla tanıştı.

Maç sonunda Çalımbay'ın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar yaptı.

İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları;

-Taraftarın verdiği desteğe çok teşekkür ediyorum. Eski günlerimi hatırladım. Maçı kazanmamız bizim için çok önemliydi. Her şeyden önce taraftarı kazanmamız gerekiyordu. Hem iyi poynadık hem de taraftarla bütünleştik.

-Bakhtiyor bir şanssızlık yaşadı. Rakibiyle girdiği ikili mücadelede dirsek geldi yüzüne ve gözü kapandı, kan geldi.

-Ghezzal'ı biz de anlamadık. Bakhtiyor'un yerine oyuna aldık, devre arasında geldi ve devam edemeyeceğini söyledi. O da çok üzüldü, soyunma odasında ağladı. Takım arkadaşları geldi onu teselli etti.

-Milli arada yapmayı düşündüğümüz Antalya kampını iptal ettik. Bunun yerine hazırlık maçları yapacağız. Belki Sakarya'ya gideceğiz. Başkanımız Süleyman Seba için bir vefa maçı gibi bir maç oynamak istiyoruz. Orada o maçı oynayacağız. Burada da bir maç oynayacağız.

Maç sonu basın toplantısındaki açıklamaları da şu şekilde;

-Takımımızın gidişatı iyi değildi. Bu maçı yeni bir hava yakalamak için mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Benim ve takım için çok önemliydi. Dün gittim, antrenman yaptık ve maça çıktık. Takımda arkadaşların karamsarlığını gördüm. Bu galibiyet o açıdan iyi oldu. Herkes moral kazandı. Önümüzdeki takımları yakalamamız için daha çok maç kazanmamız gerekiyor. Bugün bayağı eksikle oynadık. Taraftarlar mükemmel bir destek verdi. İnşallah bundan sonra arkasını getireceğiz. Daha çok maçlar kazanmamız gerekiyor. Çok yolumuz var.

-Farkı kapatmak için elimizden geleni yapacağız. Bu oyunun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Sakat arkadaşlarımız aramıza dönünce bambaşka bir takım olacağız. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. En az 5-6 sakatlık var. Hepsi aynı sakatlık. Aşırı bir yüklenme oldu herhalde. Bunların olmaması gerekiyor.

-Alınan oyuncular iyi. Ancak hazır değiller. Hazır olsalardı bambaşka olurlardı. Tempo düşüklüğünü normal karşılıyorum. Buraya hazır gelmemişler. Üç gün izin var. Sonra antrenmanlarımızı yapacağız. Hazırlık maçları yapacağız. Maç tempolarını kazanmaları gerekiyor. Bu oyuncuları iyi bir duruma getireceğiz.

-Başta Rebic olmak üzere bazı arkadaşlarla özel olarak görüştük. Nasıl iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yüzde 40'la oynadı. Daha verebileceği şeyler var. Bu maçta yorulana kadar çok iyi oynadı.

-Çok mutluyum. Taraftarlar bana inanılmaz şekilde destek verdi. Çok teşekkür ediyorum. Oynadığım zamanlar aklıma geldi. Çok güzel bir gün yaşadım. Bu önemli tabii.

-Çiçek verenlerden birisi benim oynadığım dönemde Çarşı grubunun başlarından biriydi. Onları unutmamız mümkün değil. Güzel bir şeydi. Sevilip sayılmak kadar güzel bir şey yok.

Ayrıca Rıza Çalımbay, sakatlanarak 40. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Bakhtiyor Zaynutdinov'un burnunun kırıldığını ve büyük ihtimalle ameliyat edileceğini kaydetti.