Beşiktaş'tan Hatayspor maçına özel forma. 100. yıl için yapıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan Hatayspor maçına özel forma. 100. yıl için yapıldı
Beşiktaş'ın Hatayspor maçına Cumhuriyetin 100. yılı için yapılan özel formalarla çıkacağı açıklandı.

Beşiktaş Kulübü Hatayspor maçına Cumhuriyetin 100. yılı yapılan özel formalarla çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA ÖZEL FORMAMIZLA SAHADA OLACAĞIZ

Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor karşılaşmasında, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan yeni formasıyla mücadele edecek.

Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu‘na yapılan başvuru sonucunda, milletçe çok büyük gururla kutladığımız 100. Yıl’ın son maçında sahada özel formamızla yer alacağız.

Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, milyonların gözbebeği, dorukların şanlı Beşiktaş'ının ay-yıldızlı arması, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyetimizin 100. Yıl logosunun, kurucularımızın ve onursal başkanlarımızın isimleriyle bezenmiş tasarımıyla siyah formamız ilk kez oyuncularımızın sırtında olacak.

Bu özel çalışma için formamızdaki haklarından bir maçlık feragat eden sponsorlarımızın anlamlı desteğine çok teşekkür ederiz.

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