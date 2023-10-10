Beton kamyonu anne kızın üzerinden geçti. Göz göre göre korkunç kaza

Kaza, dün, İnönü Mahallesi Kavaklıdere Sokak'ta meydana geldi. M.Ö.'nün kullandığı beton mikseri, yolda yürüyen Nadia Gençay ile kızı Azra Gençay'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne Gençay ve kızı Azra beton mikserinin altında kaldı. Olayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, anne Gençay ve kızı Azra otomobille özel bir hastaneye götürüldü. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Azra Gençay, hayati tehlikesi bulunduğu için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Anne Gençay'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, beton mikseri kaza öncesi hareket etmiyordu. Anne ve kızı kamyonun önüne geçtiği saniye, beton mikseri hareket etti ve anne ile kızının üstünden geçti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolda yürüyen anne ve kızın üzerinden beton mikserinin geçtiği, anne Gençay'ın olaydan sonra kalkıp, yolda yatan kızına doğru yöneldiği, beton mikseri sürücüsü ve çevredekilerin ise anne ile kızın yanına koştuğu anlar yer alıyor. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, beton mikserinin sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı.