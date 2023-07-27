Beyaz Saray: Ukrayna'nın Rusya topraklarına saldırması doğru değil

Editör: İsa Karaarslan

Geçtiğimiz Pazartesi günü Ukraynalı 2 İHA'nın Moskova'da sivil binalara isabet edip zarar vermeleri üzerine Washington, Ukrayna'nın Rusya toprakları dahiline saldırmasını tasvip etmediklerini ilan etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean Pierre dün akşam düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'nın Rusya toprakları içerisine saldırı düzenlemesini desteklemediklerini söyledi, ayrıca "Ama bu Rusya'nın başlattığı bir savaş. Bu onların savaşı. Onlar, sivillere barbarca saldıracaklarına Ukrayna'daki güçlerini geri çekip savaşa son verebilirler" diye ekledi.