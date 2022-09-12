Beyin kanaması geçirmişti. Hülya Gülşen: Hayat bana ikinci bir şans verdi

Usta oyuncu Hülya Gülşen, 16 Ağustos’ta beyin kanaması geçirmişti. Gülşen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ailesi ve sevenlerinin desteğiyle zor günleri geride bıraktığını söyledi.

SEVENLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Sosyal medyada kendisi gibi oyuncu kızı Naz Çağla Irmak'la verdiği pozu paylaşanHülya Gülşen, "16 Ağustos 2022'de 'benim başıma gelmez' diyeceğim bir olay yaşadım ve beyin kanaması geçirdim. Hayat bana ikinci bir şans verdi. Şimdi bir görevim var; bu şansı en güzel şekilde değerlendirmek. Bu yaşadığım süreçte o kadar çok teşekkür etmek istediğim kişi var ki…" dedi.

"EN BÜYÜK RİCAM SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL ÜSTÜNDE TUTULMASI"

Usta oyuncu şöyle devam etti: "Öncelikle tüm sağlık çalışanları ve doktorlar, beni hızlıca hastaneye yetiştiren imaj çalışanları ve canımdan çok sevdiğim kızım... Beni en başından beri hiç yalnız bırakmayan dostlarım... Haberi alır almaz uçarak gelen ablam, annem, eniştem, yeğenim, Derin ve Ruba... Her gün sağlığımı takip eden iş arkadaşlarım ve dostlarım. İnsan, bu hayat koşturmacasında ne kadar zengin olduğunu anlamıyor, bugün çok iyi biliyorum ki ben tam bir sevgi zenginiyim. İyi ki varsınız canım ailem, canım dostlarım. En büyük ricam sağlık çalışanlarının el üstünde tutulması, onlar gecelerini gündüzlerine katan beyaz melekler. Hayat çok güzel, bunu arada hatırlayalım olur mu?"