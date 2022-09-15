İlk kez baba olanların beyni küçülüyor. Bilimsel veriler ortaya koydu

IndependentTürkçe'den aktarılan bilgilere göre; Yeni baba olan erkeklere yönelik yapılan araştırmada, bu kişilerin beyin hacminde belli bir miktar azalma olduğunu tespit edildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, kaybın ilk çocuğun doğumunu takiben beyin korteksinde meydana geldiğini ortaya çıkardı.

İnsan beyninin en gelişmiş kısmı olduğu tahmin edilen Serebral korteks; düşünme, algı ve dil gibi işlevlerden sorumlu olarak bilinmektedir. Bu bölüm işlevsellik bakımından birincil motor korteks, görsel korteks veya işitsel korteks gibi kısımlara ayrılmaktadır.

ERKEKLER BEYNİNİN YÜZDE İKİSİNİ KAYBEDİYORLAR

Yeni ebeveyn olmak hem erkekler hem de kadınların beyninde bir uyum süreci başlatmaktadır.

Birçok araştırma anne olmanın kadınlarda beyin yapısını değiştirebileceğini göstermişti. Ancak ebeveynliğin erkekler üzerindeki nörolojik etkisi üzerinde pek durulmamıştı.

Dünyanın farklı bölgelerinden araştırmacıların yürüttüğü yeni çalışma ise ilk kez baba olanlarda da nörolojik değişiklikler kaydedildiğini ortaya koymuştu.

Hakemli bilimsel dergi Cerebral Cortex'te yayımlanan araştırma sonucunda, çiçeği burnunda babaların, kortikal hacminin yüzde ikisini doğum sonrasında kaybettiğini gösterdi.

Bu kayıp kulağa kötü bir şey gibi gelmektedir. Ancak araştırmacılar, beynin böylelikle çocukla bağlantı kurma sürecini daha güçlü ve daha verimli kılmak için özelleştiğini iddia etmektedir.

57 KATILIMCININ BEYNİ İNCELENDİ

Araştırmada yarısı İspanya'da, yarısı ABD'de yaşayan 40 heteroseksüel erkeğin beyni manyetik rezonans görüntüleme (MR) tekniğiyle tarandı.

İspanya'daki baba adaylarının beyinleri, eşlerinin hamile kalmalarından önce ve doğumdan birkaç ay sonra incelendi.

ABD'deki baba adayları ise eşlerinin hamileliğinin orta ve son evrelerinde ve doğumdan 7-8 ay sonra muayene oldu.

Katılımcılar arasında İspanya'dan 17 çocuksuz erkekten oluşan bir kontrol grubu da vardı.

Sonunda tüm verileri bir araya toplayan araştırmacılar, her üç gruptaki erkeklerin beyinlerini hacim, kalınlık ve yapısal özellikleri bakımından karşılaştırdı.