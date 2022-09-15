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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tartışılan savcıyla ilgili konuştu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gülşen soruşturmasını yürüten savcıyla ilgili açıklama geldi.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 14:10
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tartışılan savcıyla ilgili konuştu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tartışılan savcıyla ilgili konuştu
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NTV canlı yayınında Funda Görey'in gündeme ilişkin sorularını  yanıtladı.

Bozdağ, sanatçı Gülşen Çolakoğlu hakkındaki adli süreçte yaşananlar ve tutuklama talebinde bulunan savcının mevzuata aykırı şekilde İstanbul’da görevlendirilmesi üzerine konuştu.

Bozdağ, “Şarkıcı Gülşen ile ilgili süreçte gördük. Son zamanlarda da mesleki tecrübesi nisbeten az olan kişilerin atamaları tartışma konusu oldu. Bu eleştirilere ne dersiniz” sorusuna “HSK atamaları yaparken belli ilkeler çerçevesinde yapıyor. İstanbul'da birinci sınıf olmuş hakim ve savcılarımız görev yapıyorlar. Liyakatli hakim ve savcılarımız” diye yanıt verdi.

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balkanlı
15.09.2022 14:23
sadakat olmasın  
 
Salim Ertürk
15.09.2022 14:22
Adalet bakanı değil, adalet bakamayanı.  
 
mmt
15.09.2022 14:21
tuzun koktuğunu tüm ülke anladı artık.  
 
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