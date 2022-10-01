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  • Tokatköy'deki kentsel dönüşüm ihalesi Erdoğan'a yakın isme gitti. Vatandaşlar kapıları kırılarak

Tokatköy'deki kentsel dönüşüm ihalesi Erdoğan'a yakın isme gitti. Vatandaşlar kapıları kırılarak

Tokatköy'de vatandaşların zorla evden çıkarılmasıyla gündeme gelen kentsel dönüşüm projesinde ihale Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isme gitti.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 18:45
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Beykoz Tokatköy'deki kentsel dönüşüm ihalesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isme gitti. Vatandaşlar kapıları kırılarak

Tokatköy'deki kentsel dönüşüm ihalesi Erdoğan'a yakın isme gitti. Vatandaşlar kapıları kırılarak
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Vatandaşların kapıları kırılarak ve biber gazı sıkılarak zorla sokağa atıldığı Beykoz Tokatköy’de kentsel dönüşüm ihalesi Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen İbrahim Turgut’un şirketine verildi. Turgut’un şirketine 789 milyon TL ödenecek.

İstanbul’un Beykoz İlçesine bağlı Tokatköy, geçen aylarda vatandaşların günlerce direnmesiyle hafızalara kazınmıştı. Vatandaşların itirazını umursamayan AKP’li Beykoz Belediyesi halkla uzlaşmak yerine defalarda mahalleyi polis ve onlarca iş makinesi eşliğinde şafak operasyonuyla kuşattı. Evlerinden çıkmayan vatandaşların kapısı kırıldı. Evlerinden çıkmamak için direnen onlarca mahalleli de darp edilerek gözaltına alındı ve son olarak belirlenen tüm evler zorla tahliye edilip yıkıldı.

AKP’li Beykoz Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından gerçekleştirilecek ’Tokatköy Kentsel Dönüşüm’ projesi için Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ne yetki verildi. Emlak Konut ise Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, evlerin yıkıldığı alanda yapılacak konutlar için milyonlarca liralık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İHALE ERDOĞAN’A YAKIN İSME GİTTİ

Emlak Konut’un açıklamasında “Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Beykoz Tokatköy 1’inci Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi için Yüklenici Turgut Müteahhitlik A.Ş. ile 27 Eylül tarihinde sözleşme imzalanmıştır” denildi. Emlak Konut ile Turgut Müteahhitlik A.Ş. ile imzalanan sözleşmenin bedeli ise KDV hariç 789 milyon 743 bin TL olarak açıklandı.

Turgut Müteahhitlik A.Ş.’nin sahibi olan ve aynı zamanda Çaykur Rizespor Kulübü’nün de başkanı olan İbrahim Turgut ile AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın ilişkileri olduğu biliniyor.

Şirketin internet sitesinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şirkete ziyaretlerde bulunduğu görülürken, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Turgut’un Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman gibi AKP’li isimlerle çekilmiş çok sayıda fotoğrafı sergileniyor.

MALİYET HESABI TUTMADI

Emlak Konut 27 Mayıs tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yapmış ve Bakanlık 19 Temmuz tarihinde ise ‘ÇED gerekli değil’ kararı vermişti. Emlak Konut’un proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi’nin maliyeti, 376 milyon 429 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Ancak KAP’a yapılan bildirime göre projenin sadece ilk etabı için 879 milyon TL harcandığı ortaya çıkmış oldu. Projenin inşa edileceği bölgeye 776 konut ve 47 iş yerinin yapılması planlanıyor. Söz konusu alanda kısa bir süre önceye kadar yer alan 238 adet yapı ruhsatsız ve imar durumuna aykırı olduğu ileri sürülerek yıkıldı.

Vatandaşların 40-45 yıldır yaşadığı ve itirazlarına rağmen yıkılan konutların çoğu tapu tahsis belgeliydi. Bölge halkı her seçim döneminde tapu vaat edildiğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti. Bir bölümü dönüşüm sürecinde kendilerine yetersiz kira yardımı yapıldığını ve yeni konutlar için para istendiğini söylüyor. Bir bölümü ise kendilerine ait konutlardan rant elde edilmeye çalışıldığını aktarıyor. Ayrıca evlerinden zorla çıkarılan halka sadece bin 950 TL kira yardımı yapıldı. Vatandaşlar 300 bin ile 700 bin TL arasında borçlandırıldı.

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vatandaş soruyor
1.10.2022 19:32
hırsızlıkla gasp arasındaki fark nedir? hangisinin cezası ağırdır  
 
Ss
1.10.2022 19:30
Tokatköy eminim %80/90 oranında akp ye oy vermiştir az bile yapmışlar hiç üzülmedim oh olsun  
 
Haber
1.10.2022 18:59
Ye kürküm ye  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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