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Saklanan ihalelerin bedeli 93 milyar lira. OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla ortaya çıkardı

OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla'nın "Ankara-İzmir hattındaki sır" yazısı dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 14:47
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OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla ortaya çıkardı. Saklanan ihalelerin bedeli 93 milyar lira

Saklanan ihalelerin bedeli 93 milyar lira. OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla ortaya çıkardı
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"Her şeyi hasır altı ederseniz, hasırın altında dağ birikir. O da bir gün Ümraniye çöplüğü gibi patlar" diyen OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla bugünkü yazısında kamuoyunda saklanan 9 dev ihalenin dudak uçuklatan miktarını açıkladı.

İşte Toygun Atilla'nın bugünkü yazısı;

SAKLANAN İHALELERİN BEDELİ: 93 MİLYAR LİRA

"Sayıştay, özel davetle Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen 9 dev ihalenin sonucunun kamuoyundan saklandığını ortaya çıkardı. 

Saklanan ihalelerin toplam bedeli 93 milyar 895 milyon Türk lirasıydı.  

İhale sonuçları en geç 15 gün içinde Kamu İhale Kurumu'na bildirilmesi gerekirken aradan geçen 3 yıl içinde bu ihalelerin sonuçları kuruma bildirilmedi.

İhale, ilan ve sözleşme bilgileri kamuoyundan gizlendi.

Sayıştay raporu, hasır altı edilenleri gösterdi. 

Dağ gibi biriken çöplüğün kokusu gelmeye başladı. 

TÜRKİYE'NİN GİZLİ GÜNDEMİ

O ihalelerden biri de Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesiydi. 

Bedeli, 2 milyar 163 milyon dolardı. 

Yani,

Türk lirası karşılığı, 38 milyar 934 milyon lira. 

İhaleyi alan firmanın ismi ERG'ydi. 

Dış finansmanlı bir projeydi. Dış finansmanlı projelerde mevzuat "açık ihale" yapılmasını öngörüyordu, "pazarlık usulü" yapıldı. İngiltere ile 2.3 milyar dolar  finansman kredisi anlaşması imzalandı. 

Sayıştay raporu, hasır altı edilenleri gösterdi. Dağ gibi biriken çöplüğün kokusu gelmeye başladı. 

Bakmayın siz kimselerin konuşup yazmadığına. 

Türkiye'nin gizli gündemlerinden biri bu ihalelerdeki usulsüzlükler ve yolsuzluk iddiaları. 

İhale dosyalarından hiç edilen belgeler,

Görmezden gelinen Cumhurbaşkanlığı kredi şartnameleri,

Hiçe sayılan kurallar, 

Gecikmelerden dolayı oluşan devasa kamu zararları,

Yurtdışına çıkarılan milyarlarca,  "bağış" adı altında dağıtılan milyonlarca dolarlar...

İddialar muhtelif... 

MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR

Kapalı kapılar ardında son sayıştay raporunun ardından hasır altındaki dağın ortaya çıkacağını konuşuluyor.  

Mızrak artık çuvala sığmıyor. 

Bir gün o hasırın altındaki dağ ortaya çıktığında oluşacak toplumsal reaksiyonun etkisi bile tartışılıyor. 

Bu hafta duyduklarımdan, incelediklerimden sonra aklıma yıllar önce İstanbul'un eski Trafik Şube Müdürlerinden Ali Kemal Hanlı'nın dost sohbetinde söylediği sözler kulaklarımda çınlıyor,

"Kazalar aşırı hızdan olmaz, durmayı bilmemekten olur" 

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Metehanx
2.10.2022 15:32
Vay Arkdas vay Altı sıfır boşuna atılmadı bu ülkede. HEY VATANDAS BU ESKİ PARA İLE 93 KATRİLYON TL Bunu insanlara anlatırken eski para vurgusunu yapmak kimsenin aklına gelmiyor mu?  
 
sıradan vatandaş
2.10.2022 15:08
Akpnin çaldığı paralar dünya üzerinde gelmiş geçmiş hiç bir kavim hiç bir yönetim yada hiç bir oluşumun hayal edemeyeceği miktarlara ulaşmıştır daha acısı buna izin verenlerin cebinden  
 
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