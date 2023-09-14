Beyoğlu Akşam Ticaret (Garibanlar) Koleji Güzel insanlar topluluğu!..

Okumaya aç, ama treni kaçırmış...

Okumaya aç, ama okuma fırsatı olamamış...

Akıl başa geldiğinde de o okul akıllarına gelmiş...

Gariban, gayretli, gönlü güzel, vefalı ve de dost olan yetişkin insanlar topluluğunun, geç kalanlar familyasından olanların tamamı, sanki sözleşmişlercesine, o kolejde (lisede) bir araya gelmişler.

*

Ortak noktaları, çoğunlukla paraları olmayışıydı.

Kazandıkları ancak kendilerine yetiyordu.

Birçoğunun kendilerinden başka sahip çıkanı bile yoktu.

Ancak onların her birinin peşine düştükleri kocaman kocaman hayalleri vardı.

*

Her biri, taşı çatlatırcasına sabırlıydı, "Beyoğlu Akşam Ticaret (Garibanlar) Koleji"nin öğrencileri.

Bu ismi de Sevgili Dostum Sacit Işılay koydu, teşekkürler kendisine...

*

Bir anlamda bu güzel insanlar topluluğunun her birinin hayatlarında içselleştirdikleri bir duygu eylemiydi bu Garibanlar Koleji.

*

Onlar için vefa, birbirini sahiplenmeydi.

El vermeydi birbirlerine...

Birbirlerini, gecenin karanlığı içinde koruyup kollamaydı...

*

Beyoğlu Akşam Ticaret (Garibanlar) Koleji, öyle bir okuldu işte.

Öğrencileri garibandı, ama gururluydu!..

Garibandı, ama sahipsiz değillerdi!..

*

O gariban kolejin, garibanlarını sahiplenen muhteşem bir müdür olan Merhum Fahri Türker Hoca'nın -ki benim hayatımın dönüm noktasının mimarıdır o- kanatları altında; Davut Yıldırım, Süleyman Atsız, Mehmet Dövmen ve diğer öğretmenlerimizin tedrisatından geçerek garibanlıklarını tevazuya dönüştürmüş her birinin, hayatın içinde muhteşem görevler üstlenmesine...

Muhteşem işler yapmasına...

Muhteşem insanların yetişmesine okul sahipliği yapmışlardır.

*

O okulun öğrencilerinden olan bendeniz Gariban Yunus Arıkan; Davut Yıldırım sayesinde Matematik korkusunu yenmiş, Süleyman Atsız sayesinde Edebiyatla tanışmış, edebiyata tutunmuş ve bugün garibanlığının yanında gazeteci ve yazarlığı da iliştirerek, o okulun bana kazandırdığı iş, ahlak ve yaşam disiplini sayesinde, kendimi keşfetmeyi öğrenmiş biriyim.

Yalnız ben mi kendimi keşfetmiştim?

Elbette hayır!..

Ve o Beyoğlu Akşam Ticaret (Garibanlar) Koleji'nin yani, o güzel insanlar topluluğunun neredeyse tamamı, kendilerini keşfetmeyi başardılar.

*

Ve gelin görün ki bugün öyle bir okul yok. Adının kaldırılmasıyla birlikte öldürüldü ve yaşadığı o yere defnedildi.

Kendi adıma fırsat buldukça ziyaret etmeye çalışıyorum!..

Çok üzgünüm; Beyoğlu Akşam Ticaret (Garibanlar) Koleji - Güzel insanlar topluluğu artık mezun vermiyor!..