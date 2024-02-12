Biberiye kokusu nelere iyi geliyor

Kaynak: AA
Biberiye kokusu nelere iyi geliyor
Beslenme ve Diyet Uzmanı Melisa Karataş, biberiyenin sağlığa olan yararları konusunda bilgi verdi. Diyetisyen Melisa Karataş, “İngiltere'deki Northumbria Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada, biberiye kokusunun yaşlı insanların kısa süreli hafızalarını yüzde 15 oranında iyileştirdiği ortaya çıktı” dedi.


KANSERLİ HÜCRELERİN BÜYÜMESİNİ ENGELLİYOR

Dyt. Melisa Karataş, biberiyenin kanserle mücadelede de etkili olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Biberiyenin ham etanolik özü (RO), insan lösemi ve meme kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı tespit edilmiştir. Biyolojik Bilimler, Biyoteknoloji ve Biyokimya dergisinde yayınlanan başka bir çalışmada da biberiyenin potansiyel bir anti-tümör ajanı olduğu görülmüştür. Ayrıca, Gıda Bilimleri Dergisi'nde çıkan bir raporda, biberiye ekstresi içeren et kıymasının, pişirme esnasında kanserojen maddelerin oluşumunu azalttığı belirtilmiştir. Bu bilimsel çalışmalar ışığında biberiye tüketimini alışkanlık haline getirip, farklı yöntemlerle beslenme programımıza katmamız faydalı olacaktır.”


BEYİN SAĞLIĞINA FAYDALI


Biberiye gibi aromatik bitkilerin, sağlıklı ve dengeli beslenmede önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Dyt. Melisa Karataş, “Amerikan tarzı steak house restoranlarının dünyada popüler olmasıyla birlikte, evlerimizde de biberiye kullanımı arttı. Biberiye kullanımının artmasıyla birlikte akademik dünya biberiye kullanımının olası fayda ve zararlarını araştırmaya başladı. İngiltere'deki Northumbria Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışmada, biberiye kokusunun yaşlı insanların kısa süreli hafızalarını yüzde 15 oranında iyileştirdiği ortaya çıktı. Bu bağlamda biberiye kokusunun beyin fonksiyonlarını desteklediği söylenebilir” diye ifade etti.


GÜNLÜK YAŞAMI KOLAYLAŞTIRIYOR


Biberiyenin içerdiği maddelerin, solunum yoluyla beyne ulaştığını anlatan Dyt. Melisa Karataş, “Biberiye kokladığımızda içindeki maddeler akciğerlerden kana geçer ve sonra da beyin kimyasını etkilemek için beyne taşınır. Yüzde 15'lik iyileşme, az gibi görünebilir ama araştırmaya katılan kişilerin günlük işleri daha kolay hatırladıkları gözlemlenmiştir. Bu nedenle 50 yaşından sonra biberiye koklamak, günlük yaşamımızı kolaylaştırabilir” şeklinde konuştu.

ALZHEİMER HASTALIĞI

Biberiyenin sağlık açısından başka faydalarına da değinen Dyt. Melisa Karataş, “Biberiye ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda biberiye kullanımının hafızayı güçlendirmenin yanında konsantrasyonu da yüzde 45 oranında artırdığı görülmüştür. Alzheimer hastalığına yakalanma riskini düşürür. Kalp ve damarların sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur. Sinir sistemini rahatlatır ve sakinleştirir” dedi.

Biberiye kokusu neye iyi gelir sorusuna gelince, yukarıda da belirttiğim gibi biberiye kokusu hafızayı, konsantrasyonu ve beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur. Ayrıca stresi azaltır, rahatlatır ve uyku kalitesini artırır. Biberiye kokusu aynı zamanda solunum yolu enfeksiyonlarına, baş ağrılarına ve migrene de iyi gelir.

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