Jorge Jesus'un öğrencisine bıçaklı saldırı

Geçtiğimiz günlerde Milano'da bir alış veriş merkezinde bıçaklı saldırıya uğrayan Mari'nin bir süre olayın gizli kalmasını istediği ve ameliyat olduğu öğrenildi.

Jesus'un sık sık öğrencisinin sağlık durumuyla yakından ilgilendiği belirtildi.

Mari, Jorge Jesus'un hayatındaki dönüm noktalarından biri olduğunu söyleyerek, “Ondan, her gün futbolun temelleri üzerinde çalışmazsanız sonunda hatalar yapacağımızı öğrendim.

Onunla her gün savunma temelleri üzerinde çalıştık.

Bazen bu çalışmanın artık gerekli olmadığını düşündüm ama zamanla doğru olduğunu anladım.

Futbol kariyerimde aldığım en önemli öğretilerden biri buydu" dedi.