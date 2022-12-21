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Tartıştığı adam tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

İstanbul Esenler'de çevreyi rahatsız eden bir şahıs ile sokaktaki bir kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada bir şahıs, diğerini bıçakladı. Bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 12:15
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Esenler'de cinayet anı kameraya yansıdı: Tartıştığı adamı bıçakladı

Tartıştığı adam tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
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İstanbul Esenler'de çevreyi rahatsız ettiği öne sürülen kişi, tartıştığı adamı bıçakladı. Yaralı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cinayet anı kameraya yansıdı.

Olay, 16 Aralık'ta saat 16.00 sıralarında Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çevreyi rahatsız eden S.G. ile M.O. isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bitmesinin ardından taraflar aynı gün sokakta karşılaştı. Bu kez çıkan tartışmada S.G. belinden çıkardığı bıçakla M.O.'ya saldırdı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, M.O. ise yaralandı. Karnından bıçakla yaralanan talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli ise aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan sabıka kaydı olduğu belirlenen S.G., “kasten öldürme” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet anı kameraya yansıdı. Görüntülerde yol kenarında bekleyen saldırgan S.G.'nin M.O. ile tartıştığı, ardından belinden çıkardığı bıçakla talihsiz adamı yaralayarak kaçtığı görülüyor.


(Kaynak: İHA)

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