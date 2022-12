Brezilya ile anılan Jesus'a İrfan Can seslendi: Gitmesin

Çalışmaların yorucu geçtiğini söyleyen Kahveci, "Hazırlık maçlarına lig maçı gibi hazırlandık. Hocamız biraz yordu bizi, bugün de yorgunum biraz. Trabzonspor maçına iyi hazırlandık." dedi.

Takım içindeki Ronaldo-Messi tartışmalarına değinen milli oyuncu, "Dünya Kupası'nı çok iyi buldum. Bizim takımda da bir Messi-Ronaldo tartışması var. Mert Hakan, Ronaldo'nun daha iyi olduğu konusunda çok ısrarcı ancak ben Messi'yi daha önde görüyorum. Yarın onu Dünya Kupası'nı kazanırken görmek istiyorum. Yarı finalden sonra Mert'in de sesi kesildi.(Gülerek)" ifadelerini kullandı.

En golcü sezonuna 1 gol kalması hakkında konuşan İrfan Can "Gol rekorunu konuşmak beni olumlu etkilemiyor. Her şeyi akışına bırakınca daha rahat ve daha iyi oynuyorum. O yüzden bunu düşünmeyi bıraktım." dedi.

"JESUS, ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR"

Jorge Jesus'un uzun yıllar takımda kalmasını umduğunu söyleyen İrfan, "Daha önce Fenerbahçe kadar kalabalık taraftarları olan bir kulüpte oynamadığım için burası beni çok olgunlaştırdı. Hocamızın da gelmesiyle performansım arttı. İnşallah uzun yıllar ülkemizde kalır, ülkemizin düşünce yapısını çok değiştireceğini düşünüyorum. Hocamıza kalıp kalacağını sormadık tabii (Gülerek). Benim temennim kalması yönünde, inşallah onu uzun yıllar burada görürüz. Hocamız, bir ülkenin kaderini değiştirebilecek bir insan." sözlerini sarf etti.

"TRABZON'A KAZANMAYA GİDECEĞİZ"

Trabzonspor maçı hakkındaki soruları yanıtlayan milli oyuncu, "Henüz Trabzonspor maçını konuşmaya başlamadık. İstanbulspor maçımız var önce. Tabii ki önemli bir maç ve oraya kazanmaya gideceğiz ancak önceliğimiz İstanbulspor maçı." dedi.

"HER OYUNU OYNARIM"

Oyun bilgisinin gelişmeye devam ettiğini söyleyen İrfan,"Başakşehir'den beri oyun bilgisi anlamında kendimi geliştirdiğimi ve her oyuna adapte olabileceğimi düşünüyorum. Hangi rol olursa olsun oynayabileceğimi düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.