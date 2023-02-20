20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden deprem felaketi yaşayan Türkiye yerine sirenlerin çaldığı Kiev'e gitti

Biden deprem felaketi yaşayan Türkiye yerine sirenlerin çaldığı Kiev'e gitti

ABD Başkanı Joe Biden, Kiev’i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 14:35
Takip Et

Biden deprem felaketi yaşayan Türkiye yerine Kiev'e gitti

Biden deprem felaketi yaşayan Türkiye yerine sirenlerin çaldığı Kiev'e gitti
+
Aa
-

Biden, Polonya ziyareti öncesinde sürpriz bir şekilde Ukrayna'nın başkenti Kiev’e geldi.

Ukrayna medyasına göre, Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Aziz Michael Kilisesi'nde bir araya geldi.

Biden ve Zelenskiy, kiliseden birlikte çıkarken şehirde aynı anda sirenler çaldı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından Biden'ın ziyaretine ilişkin yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Biden, Kiev'e hoş geldiniz. Sizin ziyaretiniz bütün Ukraynalılar için çok önemli destek göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Yerel medyaya göre, Biden, Zelenskiy ile Mihayilov Meydanı'nda savaşta ölenlerin anısına saygı duruşunda bulundu.

Her iki lider, Ukrayna Devlet Başkanlığına ait Mariyinskiy Sarayı'nda bir araya gelirken Biden'ı, Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska birlikte karşıladı.

Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla geçen yıl 24 Şubat'ta başlamıştı.

Biden'ın, 20-22 Şubat'ta Polonya’ya ziyaret gerçekleştireceği açıklanmıştı. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
1
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
2
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
3
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
4
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
5
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
6
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
7
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Lübnan'da işçiler Merkez Bankasına saldırdı kapısını ateşe verdi
﻿Lübnan'da işçiler Merkez Bankasına saldırdı kapısını ateşe verdi
﻿Lübnan'da işçiler Merkez Bankasına saldırdı kapısını ateşe verdi
﻿İsmail Cem Ulusoy, aday kadrodan çıkarıldı
﻿İsmail Cem Ulusoy, aday kadrodan çıkarıldı
﻿İsmail Cem Ulusoy, aday kadrodan çıkarıldı
﻿Windows XP'nin kullanıp vazgeçtiği logolar ortaya çıktı
﻿Windows XP'nin kullanıp vazgeçtiği logolar ortaya çıktı
﻿Windows XP'nin kullanıp vazgeçtiği logolar ortaya çıktı
﻿Rüyada mezar görmek ne anlama geliyor? Rüyada mezarlık görmek neye işaret?
﻿Rüyada mezar görmek ne anlama geliyor? Rüyada mezarlık görmek neye işaret?
﻿Rüyada mezar görmek ne anlama geliyor? Rüyada mezarlık görmek neye işaret?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.