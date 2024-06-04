Biden kapıları kapattı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen geçişine bir süreliğine kapatan başkanlık kararnamesini imzaladı. Bu adımla birlikte Biden, Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki en önemli tartışmalardan biri olan sınır güvenliği konusunda şu ana kadarki en dikkat çekici kararını aldı.

BIDEN TARTIŞMALARI KARARNAMEYİ ONAYLADI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın, ülkenin güney sınırından yasa dışı göçmen girişlerinin günlük üst limiti olan 2.500 kişiyi geçmesinin ardından başkanlık kararnamesine onay verdiğini açıkladı.

Buna gelişmeyle birlikte Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak ve derhal kapatacak kararnameyi yürürlüğe sokarak, sınır güvenliği konusunda bugüne kadarki en net adımını attı.

KARAR GEÇİCİ

Biden'ın kararnamesi, günlük 2 bin 500 olan üst limitin son aylarda aşılması gerekçesiyle yasa dışı sınır geçişlerinin derhal durdurulmasını ve sınır muhafızlarının yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmesini planlıyor.

Konuyla ilgili telekonferans yoluyla basına bilgi veren bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu kararın kalıcı olmadığını ve günlük yasa dışı göçmen giriş sayısı 1500'ün altına düşene kadar devam edeceğini belirtti.

BAŞKANLIK SEÇİMLERİ ÖNCESİNE DENK GELMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Biden, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinin hemen öncesinde Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki en büyük tartışmaların başında gelen sınır güvenliği konusunda son 3 yıldır uyguladığı politikada ciddi değişiklik anlamına gelen bu adımla seçim öncesinde bu konudaki tartışmaları lehine çevirmeyi planlıyor.

Biden'ın söz konusu kararnameye ilişkin detayları bugün Beyaz Saray'daki basın toplantısıyla ilan etmesi bekleniyor.

"KARAR YASA DIŞI"

Öte yandan, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ise Biden'ın başkanlık kararnamesinin uygulanmaya başlamasının ardından kararı mahkemeye taşıyacaklarını belirtti. ACLU, ABD eski Başkanı Donald Trump döneminde de benzer bir kararın alındığını, o kararın yasa dışı olduğunu ve Biden'ın bu kararının da yasa dışı olacağını iddia etti.

2018 yılında dönemin başkanı Trump, ülke sınırlarından giren tüm yasa dışı göçmenlerin derhal sınır dışı edilmesini öngören "sıfır tolerans" adlı uygulamaya imza atmış, 2020 yılında başkanlık seçimlerini kazanan Biden ise Trump döneminin bu uygulamasını ise geri çekmişti.