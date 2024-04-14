İsrail’de Savaş Kabinesi’ne yetki: İran'ın saldırısına yanıt verilecek mi?

Kaynak: AA
İsrail’de Savaş Kabinesi’ne yetki: İran'ın saldırısına yanıt verilecek mi?
İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, İran'ın saldırısına yanıt için Savaş Kabinesi'ne yetki verdiği belirtildi.

İran'ın Şam'da yer alan büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da İsrail tarafından hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Saldırıdan günler sonra beklenen İran’ın misilleme saldırısı dün gece başladı.

İran, İsrail'e 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzeler ile saldırı düzenledi. Ancak, saldırı beklenenden daha kısa süreli ve etkisiz kaldı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır." ifadesi kullanıldı.

SALDIRIYA VERİLECEK YANITA SAVAŞ KABİNESİ KARAR VERECEK

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, İran'ın saldırısına yanıt için Savaş Kabinesi'ne yetki verdiği belirtildi.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, bu adımla Savaş Kabinesi’nin, Güvenlik Kabinesi’nin onayına ihtiyaç duymadan İran'ın saldırısına verilecek yanıt konusunda karar alabileceği belirtildi.

Savaş Kabinesinin yetkilendirilmesiyle, İran'a verilecek yanıt konusunda karar alma sürecinin hızlı ve kolay hale geleceği ifade edildi.

Savaş Kabinesinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz da yer alıyor.

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