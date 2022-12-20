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Joe Biden'dan bir ilk

G7 Zirvesi kapsamında gideceği Japonya’da ABD tarafından 2. Dünya Savaşı'nda atom bombası ile vurulan Nagazaki'yi de ziyaret etmeyi planlayan Joe Biden, bu alanda bir ilke imza atmış olacak.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 18:26
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Joe Biden Nagazakiyi ziyaret eden ilk başkan olacak

Joe Biden'dan bir ilk
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ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs 2023'te yapılacak G7 Zirvesi kapsamında Japonya’ya gidecek. Biden'ın bu kapsamda, ABD tarafından atılan atom bombasının hedefi olan Nagazaki'ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi.

Japonya basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın da Biden'a Nagazaki ziyaretinde eşlik edeceği ifade edildi. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Biden, 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde atom bombası atılan Nagazaki'yi görev esnasında ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak.

Kishida, 19-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında Hiroşima'da yapılacak G7 Zirvesine ev sahipliği yapacak.

OBAMA DA BİR İLKE İMZA ATMIŞTI

Daha önce, 2016 yılında G7 Zirvesi kapsamında Japonya'ya gelen dönemin ABD Başkanı Barack Obama, atom bombasının hedefi olan bir diğer Japonya kenti Hiroşima'yı ziyaret etmişti. O sırada dışişleri bakanı olan Kishida, suikast sonucu yaşamını yitiren dönemin başbakanı Shinzo Abe ile birlikte Obama'ya eşlik etmişti. Biden ise Obama döneminde başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. (İHA)

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