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Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir

ABD Başkanı Joe Biden, yapay zekanın neden olabileceği tehlikelere karşı teknoloji şirketlerinin sorumluluk alması gerektiğini ve Kongre'nin de bu kapsamda adım atması gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 04:20
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Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir

Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
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Biden, Beyaz Saray'da Başkan'ın Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi (PCAST) ile bir araya geldi.

Yapay zekanın sunduğu fırsat ve riskleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini söyleyen Biden, yapay zekanın hastalıklar, iklim değişikliği gibi sorunlarla başa çıkmaya yardımcı olabileceğini ancak aynı zamanda ekonomi ve ulusal güvenliğe potansiyel riskler barındırabileceğini kaydetti.

Teknoloji şirketlerinin ürünlerini halka sunmadan önce güvenli olduklarından emin olmaları yönünde sorumlu olduklarını düşündüğünü söyleyen Biden, "Sosyal medya bize, güçlü teknolojilerin doğru önlemler alınmadan verebileceği zararı gösterdi" dedi

"YAPAY ZEKANIN TEHLİKELİ OLUP OLMADIĞINI ZAMANLA GÖRECEĞİZ"

Biden, bu kapsamda gerekli önlemlerin alınmamasının, özellikle gençlerin ruh sağlığı, benlik algısı ve duygularını olumsuz etkileyebildiğine işaret etti.

ABD Başkanı, Kongre'nin, teknoloji şirketlerinin topladığı kişisel verilere katı sınırlamalar getiren, çocukları hedef alan reklamları engelleyen ve teknoloji şirketlerinin ürettikleri ürünlerde sağlık ve güvenliği öncelemeleri gerektiğini öne süren iki partili gizlilik yasasını geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Yapay zekanın tehlikeli olup olmadığına ilişkin bir soruyu ise Biden, "Zamanla göreceğiz. Olabilir" şeklinde yanıtladı. (AA)

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