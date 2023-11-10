Erdoğan'ın bir zamanlar en yakınındaki hukukçudan zehir zemberek Yargıtay mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir zamanlar en yakınında olan hukukçudan zehir zemberek mektup. Prof. İzzet Özgenç, Erdoğan'a yolladığı mektupta, Yargıtay Başkanlığı postunda oturan adam ve hukukçu geçinen çakallar ifadelerini kullandı

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan'ın bir zamanlar en yakınındaki hukukçudan zehir zemberek Yargıtay mektubu

Yargıtay - AYM krizine Erdoğan'ın bir zamanlar en yakınındaki hukukçulardan olan Profesör İzzet Özgenç de katıldı. Özgenç öyle bir mektup yazdı ki "zehir zemberek" ifadesi bile az kalır. Hukukçu Prof. İzzet Özgenç, sosyal medya hesabından Erdoğan'a hitaben yazılmış bir mektup yayınladı. Hukukçunun mektubundaki sert ifadeler dikkat çekti.

Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ceza hukukçusu Prof. İzzet Özgenç, sosyal medya hesabından Erdoğan'a açık bir mektup yayınlayarak "Anlaşılan o ki, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen muayyen bir olayla ilgili "hak ihlali" ve yeniden yargılama kararına "uyulmamasına" dair karar, Yargıtay Başkanlığı postunda oturan kişinin yanı sıra, sizlerin de bilgisi dahilinde verilmiştir" dedi.

Geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ceza hukukçusu Prof. İzzet Özgenç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerine suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili eleştirilerini sürdürüyor.

Özgenç, "Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Ağabeyim" diye seslendiği mektubunda "etrafınızı saran veya çevrenizde tuttuğunuz “hukukçu” geçinen ÇAKALLAR yüzünden, somut hukuki sorunlarla ilgili düşüncelerimi size zamanında arz etme ve yönlendirme kabiliyetim ortadan kalkmıştır" dedi.

Özgenç mektubunda şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Ağabeyim,
Bu mektubu size, resmi bir sıfat taşımadan ve resmi bir statüye sahip olmadan uzun yıllar Hukuk alanında danışmanlığınızı yapan bir kişi olarak kaleme alıyorum.
Anlaşılan o ki, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen muayyen bir olayla ilgili "hak ihlali" ve yeniden yargılama kararına "uyulmamasına" dair karar, Yargıtay Başkanlığı postunda oturan kişinin yanı sıra, sizlerin de bilgisi dahilinde verilmiştir.
Hukuki danışmanlık çalışmaları çerçevesindeki yönlendirmeleri dolayısıyla mahcubiyetini gerektiren bir durumun olmadığı ortaya çıkmış bir kişi olarak, etrafınızı saran veya çevrenizde tuttuğunuz “hukukçu” geçinen ÇAKALLAR yüzünden, somut hukuki sorunlarla ilgili düşüncelerimi size zamanında arz etme ve yönlendirme kabiliyetim ortadan kalkmıştır. Bu durumu, şahsım için bir eksiklik olarak telakki etmiyorum. Ancak, Hukuka geri dönülmesi dışında hiçbir beklentisi olmayan bir kardeşiniz olarak, bir üyesi olduğum toplumumuzun Hukuk alanındaki geleceğiyle ilgili endişelerim dolayısıyla, sizi Anayasanın Cumhurbaşkanına yüklediği “Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin etme” görevini (m. 104, f. 2) yerine getirmeye davet ediyorum.
Selam, saygı ve sağlık dileklerimle."

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Özgenç, 7 saat önce yargı krizi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın görevine dair başlıklı bir yazı daha paylaşmıştı.

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