AKP'li belediyeden aynı camiye 7 yılda ikinci kez tamamlama ihalesi. Caminin arsası vergi borcuna gitti

Esenler Belediye Başkanı AKP'li Tevfik Göksu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AKP’li Egemen Bağış, dönemin İstanbul Valisi Vasip Şahin’in de katıldığı bir törenle Şubat 2016’da temeli atılan Esenler Tekstilkent Camisi’nin inşaatı, aradan 7 yıl geçmesine rağmen hâlâ bitirilemedi.

ANKA'nın haberine göre Göksu, 2016'da temeli atılan cami için 22 Ekim 2019 tarihinde ikmal (tamamlama) ihalesi açtı. İkmal ihalesini, Birlik Elektrik İnşaat firması 9 milyon 685 bin 959 TL’ye aldı. Dolar kuruna göre güncelleme yapıldığında, ihalenin bugünkü bedeli yaklaşık 31 milyon lira oldu.

Birinci ikmal ihalesi ile cami inşaatını tamamlayamayan Esenler Belediyesi, ikinci kez ‘Esenler Tekstilkent Camii İkmal İnşaatının Yapılması Yapım İşi’ ihalesi açtı. İhale 15 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

KÜLLİYE İNŞAATI YARIM KALINCA CAMİ YAPIMI BELEDİYEYE KALDI

Esenler Belediyesi, kendi mülkiyetindeki arsaya 2016 yılında, Tekstilkent Kooperatifi ve Bilal Erdoğan'ın icra kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile iş birliği yaparak Esenler Tekstilkent Gençlik Külliyesi’nin temelini atmıştı. Söz konusu külliye, cami yapımını da kapsıyordu. Ancak üçlü protokolle temeli atılan külliye inşaatı yarım kalınca, Esenler Belediyesi cami yapımını kendi üstlendi.

SAYIŞTAY RAPORLARINA GİRDİ

İlk projeye göre cami inşaatı 1082 ada 5 parsele yapılacak, öğrenci yurdu ise bitişiğinde bulunan 1082 ada 27 parsele inşa edilecekti. Ancak bu arada Esenler Belediyesi, devlete olan vergi borçlarına karşılık caminin arsasını Maliye'ye devretti. Arsası vergi borcuna karşılık Maliye'ye devredilen caminin inşaatı ise halen devam ediyor.

Sayıştay'ın 2020 yılı raporlarında, söz konusu cami inşaatının arsasının Maliye'ye devredilmesiyle ilgili muhasebeleştirme işleminin hatalı olduğu belirtilmişti. (ANKA)