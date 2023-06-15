Bildiri yayımlayan Tuncay Mollaveisoğlu Cumhuriyet'in künyesinden çıkarıldı. Mollaveyisoğlu'ndan açıklama geldi

Cumhuriyet Gazetesi'nde para karşılığı haber yaptırılmasına ilişkin tartışmalar devam ederken Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu'nun adı gazetenin künyesinden çıkarıldı.

Gazetenin bugün (15 Haziran Perşembe) yayınlanan baskısının künyesinde Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu'nun adına yer verilmedi.

Öte yandan gazetenin bugünkü sayısında künyede Genel Yayın Yönetmeni ibaresine de yer verilmedi.

Bunun üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Mollaveyisoğlu, şu ifadelerini kullandı:

"Etik tartışma yönetimde başlayıp yargıya ve basına yansıdı…

'Taraf olursan görevden alırız' dediler.

Gazeteciliğin tarafında oldum..

Görevden alındım..

Okurlarımıza, dostlarıma saygı ile duyuruyorum."

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, dünkü yazısının yayınlanmadığını duyurmuştu. Gazetedeki tartışmalara değinen söz konusunu yazısını paylaşan Mollaveisoğlu’na, Cumhuriyet yazarları Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel destek vermişti.

Mollaveyisoğlu'nun açıklamasının ardından Cumhuriyet Gazetesi'nden yapılan açıklamada ise “6 aydır Genel Yayın Yönetmenliği yapan Mollaveisoğlu Cumhuriyet gazetesine uyum sağlayamadı. İyi bir televizyon programcısı olmasına karşın yönetim yeteneği gösteremedi” ifadeleri kullanılmıştı.