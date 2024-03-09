Şanlıurfa'da zehir tacirlerine dev operasyon

Elde edilen bilgilere göre, Şanlıurfa’da polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve ticareti ile ilgili geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği bu çalışma sonucu zehir taciri olduğu tespit edilen 2 şahsı yakalamak için düğmeye basıldı.

Tespit edilen şahısları yakalamak için düzenlenen operasyon sonucunda 3 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirilirken E.Ç. ve D.Ç. isimli 2 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet güçleri başarı ile icra edilen bu operasyon sonucunda soruşturmayı daha da derinleştirme kararı aldı.