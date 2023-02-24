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Bilecik'te şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bilecik'te bir otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 11:26
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Bilecik'te otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı 

Bilecik'te şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
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İHA'nın haberine göre, Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Söğüt-Bozüyük karayolunda seyir halindeki 34 BGJ 133 plakalı otomobil sürücü Süheyl A. (37) Kızıltepe Köyü mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole uçarken, kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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