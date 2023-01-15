Bilgisayar kullanırken yapılan 9 hata. Bilgisayarı yavaş yavaş öldürüyor

Bilgisayarların artık günlük hayatımızın ayrılmaz birer parçası haline geldi. Yapılan araştırma ve anketlere göre, bilgisayarlarda yaşanan sorunların büyük bir kısmı kullanıcıların hatalı eylemlerinden kaynaklandığı belirtildi.

İŞTE BİLGİSAYAR KULLANIRKEN YAPILAN 9 HATANIN LİSTESİ:

1- Birden fazla hesapta aynı parolayı kullanmak

Araba ve ev gibi kişisel alanların tek bir anahtarla ile açılması durumu ile birden fazla hesapta aynı şifreyi kullanmak aynıdır. Tıpkı bu iki örnekte de anlaşılacağı gibi bu durum oldukça tehlikelidir.

Tüm hesaplarda aynı parolayı kullanmak, siber suçluların parolayı ele geçirmeleri durumunda tüm verilerinizi teslim etmek anlamına gelir.

2- Çok sayıda sekmeyi açık tutmak

Tarayıcı sekmesi dağınıklığı, üretkenliği azaltan önemli bir etkendir ve RAM üzerinde bir yük oluşturur. Açılan tüm bu sekmeler bilgisayarı yavaşlatır, pilin daha hızlı bitmesine sebep olur ve işe odaklanmayı engeller. Bu nedenle, cihazdan daha iyi performans almak ve üretkenliği artırmak için sekme sayısını azaltmak gerekir.

Kullanılmayan sekmeler manuel olarak kapatılmalıdır. Çok sayıda sekmeyi açık tutmak gibi, aynı zamanda çok fazla uygulamayı aynı anda çalıştırmaktan da kaçınmak gerekir.

Uygulamalar bazen arka planda çalışmaya devam edebildiğinden dolayı X'e tıklamak yeterli olmayabilir ve bu işlemleri sonlandırmak için Görev Yöneticisi'ni kullanmak gerekir.

3- Bilgisayarın üzerine bir şeyler koymak

En bilinen hata bilgisayar üzerine bir şeyler koymak olarak yorumlanır. Ataç gibi küçük parçalar kolaylıkla klavyede sıkışabilir ve tuşlara basılmasını engelleyebilir. Dizüstü bilgisayarınızın üzerinde bulunan yiyecek parçacıkları mikroplar için üreme alanı oluşturabilirken, üzerine içeceklerin dökülmesi kalıcı hasara neden olabilir.

4- Güncellemeleri atlamak

Yazılım güncellemeleri; hata düzeltmeleri, güvenlik yamaları ve diğer yeni özellikleri taşıdığından dolayı bilgisayarınızın optimum ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gereklidir. Sistemin güncel olduğundan emin olunması durumunda bilgisayarın sağlığı da korunur.

5- Bilgisayarı kapatmamak

Bilgisayarı uyku modunda tutmak bilgisayarı uzun vadede öldürüyor. Bekleyen güncellemeleri yüklemek, hataları gidermek, arka plan işlemlerini durdurmak ve sistemin soğumasını sağlamak gibi işlemler için her gece bilgisayarınızı kapatmak gerekir.

6- Bilinmeyen kaynaklardan dosya indirmek

Kötü amaçlı programlar bilgisayarı yavaşlatır, hassas bilgiler çalınır veya tamamen kullanılamaz hale gelir. Bu nedenle, bir bağlantıya tıkladığındığında veya web'den bir şey indirdiğinde dikkatli olmalı ve kaynağın güvenilirliğinden emin olunmalıdır.

7- Dizüstü bilgisayarı havalandırılmayan yüzeylere koymak

Yatağın, kanepenin veya yastığın üzerine bilgisayarı koymak ciddi sorunlara yol açar. Bilgisayar kullanım sırasında ısı üretir ve bu ısı havalandırma boşluklarından dışarı atılır. Bu havalandırma delikleri tipik olarak dizüstü bilgisayarın yanında veya altında bulunur.

8- Sabit diski doldurmak

Tüm bilgisayarlarda sınırlı bir depolama alanı bulunmaktadır, bu nedenle dosya ve program eklemeye devam edilirse kolay bir şekilde depolama alanı dolabilir. Bu durumda, uygulamaları çalıştırmak ve dosyaları açmak daha uzun süreceğinden bilgisayarın performansı düşer.

9- Kurulum süreçlerinde acele etmek

Yeni bir program yüklenirken hızlı bir şekilde “İleri” tuşuna basarak süreci hızlandırdığını düşünen kullanıcılar oldukça büyük bir yanlışa düşer.