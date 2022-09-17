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Bilim insanları açıkladı: Buzullar erimeye devam ederse, yandık

Buzulların erimesi ve küresel ısınmanın gerçekleşmesi sonucu bilim insanları herşeyi normale döndürme kararı aldı. Bunun çözümününse tekrar eriyen buzulları dondurmak olarak gördü.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 16:49
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Bilim insanları buzulları yeniden dondurma kararı aldı

Bilim insanları açıkladı: Buzullar erimeye devam ederse, yandık
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Bilim insanları, kuzey ve güney kutuplarının yeniden dondurulmasının iklim krizini yönetmenin bir yolu olabileceğini iddia aktardı.

Yale Üniversitesi'nde Wake Smith tarafından yürütülen yeni çalışmada araştırmacılar, uçaklardan atmosfere püskürtülen aerosol parçacıklarının güneş ışığını kısmen engelleyerek buz kaybını tersine çevirebileceğini ve sonuç olarak buz kutuplarını soğutabileceğini iddia etti.
Buzların erimesini yavaşlatarak deniz seviyelerinin yükselmesi sorununu yönetmeye çalışan bilim insanları yeni bir çare aramaya başladı.

Stratosferik aerosol enjeksiyonu (SAI) adı verilen ve yılda 10 milyar sterline (yaklaşık 210 milyar TL) mal olmasına karşın araştırmacılar bunun iklim kriziyle mücadele için diğer yöntemlerden daha az maliyetli olacağını ifade etti.

Environmental Research Communications'da yayımlanan plana göre, bunu başarmak için yılda yaklaşık 175 bin uçuş yapılması ve atmosfere milyonlarca ton karbondioksit salınması gerektiğini vurguladı.

Fakat çalışmayı yöneten Smith, planın iklim krizinin nedenini değil sadece bir belirtisini iyileştireceği uyarısında bulundu.

Çalışmanın, mikroskobik aerosolleri taşıyan çok sayıda uçuştan atmosfere salınacak sera gazlarının sayısı nedeniyle tartışmalı olduğunu ifade etti.

Sky News'e iklim krizinin kritik bir noktada olduğunu ve radikal adımlar atılması gerektiğini söyleyen eski bir hükümet baş bilimcisi ve Cambridge Üniversitesi İklim Onarım Merkezi'nin (CCR) kurucusu Sör David King tarafından desteklendiğini duyurdu.

Buradaki fikir, "sera gazı salımlarını derinlemesine ve hızla azaltırken zaman kazanmak" olarak tanımlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan bilim insanı "bu çok önemli. Eğer mevcut oranda salım yapmaya devam edersek, yandık demektir." ifadelerini kullandı.

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