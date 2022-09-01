1 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Prof. Dr. Celal Şengör ifadeye çağrıldı. İbrahim ve Musa’nın Mısır’dan çıkışıyla ilgili değerlendirme yapmıştı

Prof. Dr. Celal Şengör ifadeye çağrıldı. İbrahim ve Musa’nın Mısır’dan çıkışıyla ilgili değerlendirme yapmıştı

Prof. Dr. Celal Şengör, HaberTürk kanalında katıldığı bir programda İbrahim ve Musa’nın Mısır’dan çıkışıyla ilgili söyledikleri nedeniyle ifadeye çağrıldı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 11:45
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 12:08
Takip Et

Celal Şengör ''Musa diye bir peygamber yok, İbrahim de hiç yaşamamış'' demişti, ifadeye çağrıldı

Prof. Dr. Celal Şengör ifadeye çağrıldı. İbrahim ve Musa’nın Mısır’dan çıkışıyla ilgili değerlendirme yapmıştı
+
Aa
-

Prof. Dr. Celal Şengör, programda "Musa diye bir peygamber yok, İbrahim de hiç yaşamamış" ifadelerini kullanmıştı. 

TELE 1'in haberine göre, Avukat Celal Ülgen, Prof. Dr. Celal Şengör’ün ifadeye çağırıldığını açıkladı. Ülgen, “HaberTürk’te 23 Mayıs 2022’de Celal Şengör’ün İbrahim ve Musa’nın Mısır’dan çıkışıyla ilgili yaptığı değerlendirme üzerine ifadeye çağırmışlar. Bilim tarihine uygun görüş açıkladığı için halkın bir kısmının dini değerlerine aşağılama suçu yöneltilmiş” dedi.

Prof. Dr. Celal Şengör dine hakaret iddiasıyla ifadeye çağırıldı.

Celal Şengör’e gönderilen ifade çağrı kağıdında şunlar yazıldı:

“23. 05. 2022 tarihinde HaberTürk kanalında yayınlanan Teke Tek Bilim isimli programda “Ben bunu saptamasını yapayım. O masal. Hocam masal o. Onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığını malum değil. Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o üç tane kutsal denilen aslında…. Hayır ama bu önemli Suriye din geleneği Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Bizim bugün İbrahimi, dinler dediğimiz işte Musevilik. Hristiyanlık arkasından İslam yani Museviliğe bakıyorsun Musa peygamber diyorlar, o adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim. Musevilerin kitabında bir Mısır’dan çıkış vardır Meşhur. Yok öyle bir olay. Yani incelendi, yayınlandı. Yani hocanın söylediği Harran’ın menkıbevi tarihteki önemi anlatıyor.”

Öte yandan Celal Şengör'ü ifadeye çağıran savcının şarkıcı Gülşen'i “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla tutuklamaya sevk eden Türkşad Kunthan Uçuk olduğu öğrenildi.

CELAL ŞENGÖR NE DEMİŞTİ?

Celal Şengör, 23 Mayıs’ta katıldığı HaberTürk yayınında özetle şunları söylemişti:

"Ben bunu saptamasını yapayım. O masal. Hocam masal o. Onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığını malum değil. Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o üç tane kutsal denilen aslında…. Hayır ama bu önemli Suriye din geleneği Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Bizim bugün İbrahimi, dinler dediğimiz işte Musevilik. Hristiyanlık arkasından İslam yani Museviliğe bakıyorsun Musa peygamber diyorlar, o adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim. Musevilerin kitabında bir Mısır’dan çıkış vardır Meşhur. Yok öyle bir olay. Yani incelendi, yayınlandı. Yani hocanın söylediği Harran’ın menkıbevi tarihteki önemi anlatıyor."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Tozanlı
1.09.2022 12:54
Peki, Kur- an'da musa ile hızırın kıssası vardır.bunlar neye hizmet ediyor veya neyin peşindeler anlaşilır gibi değil İNKÂR ve peşinden gidenleri perişan eder toplumları.. Celâl şengör kimdir nedir ?  
 
Tatar Osman
1.09.2022 12:44
Projeeeeeee, bunlar proje.  
 
mehmet
1.09.2022 12:44
Musa yı da ifadaya çağrırsa şaşırmayalım.  
 
TÜM YORUMLAR (16)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
1
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
2
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
3
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
4
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
5
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
6
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
﻿Aydın'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
7
﻿Aydın'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
﻿Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
﻿Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
﻿Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
﻿Mardin'de 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Mardin'de 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Mardin'de 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Ordu Gürgentepe SYDV işçi alacak
﻿Ordu Gürgentepe SYDV işçi alacak
﻿Ordu Gürgentepe SYDV işçi alacak
﻿Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer
﻿Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer
﻿Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.