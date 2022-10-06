6 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Duvardan oluk oluk altın fışkırdı. Bilim insanları görünce şok oldu

Duvardan oluk oluk altın fışkırdı. Bilim insanları görünce şok oldu

Dünya İsrail'deki keşfi konuşuyor. Ülkenin kuzeyindeki Banias arkeolojik sahasında bir duvara gizlenmiş 44 saf altın sikke bulundu. Uzmanlar, sikkelerin Müslümanların bölgeyi fethi sırasında saklandığını ifade etti.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 21:56
Takip Et

İsrail'deki bir arkeolojik sahada 1400 yıllık altın sikkeler bulundu

Duvardan oluk oluk altın fışkırdı. Bilim insanları görünce şok oldu
+
Aa
-

İsrail'in kuzeyindeki Banias arkeolojik sahasında bir duvara gizlenmiş 44 saf altın sikke bulundu.

Bilim insanları, ülkenin kuzeyindeki Hermon Nehri (Banias) sahasında bulunan 170 gr ağırlığındaki istifin, MS 635 yılında Müslümanların bölgeyi fethi sırasında saklandığını söyledi.

BİZANS DÖNEMİNE IŞIK TUTABİLİR

Araştırmacılar ayrıca, sikkelerin bölgedeki Bizans egemenliğinin sonlarına ışık tuttuğunu söyledi.

Kazı yöneticisi Yoav Lerer, "Sahibinin, bir gün mülkünü geri almak için geri dönmeyi umarak, savaş tehdidinde servetini gizlediğini düşünüyoruz.

Sikke yığınının keşfi, Bizans yönetiminin son 40 yılı boyunca Banias şehrinin ekonomisine de ışık tutabilir" diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
1
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
2
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
3
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
4
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
5
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿e-Devlet'ten baktı gördüklerine inanamadı. Hemen siz de bakın
6
﻿e-Devlet'ten baktı gördüklerine inanamadı. Hemen siz de bakın
﻿e-Devlet'ten baktı gördüklerine inanamadı. Hemen siz de bakın
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
7
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Yunanistan açıklarında iki göçmen teknesi battı 22 ölü
﻿Yunanistan açıklarında iki göçmen teknesi battı 22 ölü
﻿Yunanistan açıklarında iki göçmen teknesi battı 22 ölü
﻿KOAH hastası babanın kullandığı oksijen tüpü patladı; yanan otomobilde hayatını kaybetti
﻿KOAH hastası babanın kullandığı oksijen tüpü patladı; yanan otomobilde hayatını kaybetti
﻿KOAH hastası babanın kullandığı oksijen tüpü patladı; yanan otomobilde hayatını kaybetti
﻿Avrupa borsaları düşüşle kapandı
﻿Avrupa borsaları düşüşle kapandı
﻿Avrupa borsaları düşüşle kapandı
﻿Norveç’ten Rus balıkçılara kısıtlama  
﻿Norveç’ten Rus balıkçılara kısıtlama  
﻿Norveç’ten Rus balıkçılara kısıtlama  
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.