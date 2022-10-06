Duvardan oluk oluk altın fışkırdı. Bilim insanları görünce şok oldu

İsrail'in kuzeyindeki Banias arkeolojik sahasında bir duvara gizlenmiş 44 saf altın sikke bulundu.
Bilim insanları, ülkenin kuzeyindeki Hermon Nehri (Banias) sahasında bulunan 170 gr ağırlığındaki istifin, MS 635 yılında Müslümanların bölgeyi fethi sırasında saklandığını söyledi.
BİZANS DÖNEMİNE IŞIK TUTABİLİR
Araştırmacılar ayrıca, sikkelerin bölgedeki Bizans egemenliğinin sonlarına ışık tuttuğunu söyledi.
Kazı yöneticisi Yoav Lerer, "Sahibinin, bir gün mülkünü geri almak için geri dönmeyi umarak, savaş tehdidinde servetini gizlediğini düşünüyoruz.
Sikke yığınının keşfi, Bizans yönetiminin son 40 yılı boyunca Banias şehrinin ekonomisine de ışık tutabilir" diye konuştu.
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