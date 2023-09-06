Bilim Kurulu Üyesi Yavuz uyarılarını sıraladı. Maske takılması gerekiyor mu? Eris varyantı ölümcül mü?

Kovid 19'un yeni varyantı dünyada hızla yayılırken 'Maske takılması gerekiyor mu? Eris varyantı ölümcül mü?' Sorularına dikkat çeken cevaplar Bilim Kurulu Üyesi Yavuz'dan geldi.

Bilim Kurulu Üyesi Yavuz uyarılarını sıraladı. Maske takılması gerekiyor mu? Eris varyantı ölümcül mü?

Haber Global muhabiri Aşkın Şeker'in haberine göre; Kovid 19'un yeni varyantı eris dünyada giderek yayılıyor. Bu yayılma Türkiye'de de endişelere neden oldu.

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Konuya ilişkin Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz şunları ifade etti:

"İstanbul'da bir hareketlenme var, buna bağlı olduğunu düşünüyoruz. Moleküler analizi yapılıp tam genomları değerlendirilip sisteme girilmeden bunu söylememiz mümkün değil. Eris dediğimiz varyantın da şu ana kadar oluşan bağışıklık nedeniyle ağır ve ölümcül hastalık yapması çok fazla değil. Bu iyi haber."

"BELLİ GRUPLARDA ÖLÜMCÜL SEYREDEBİLİYOR"

Yavuz, “Kötü haber de şu ki belli gruplarda hala ağır ve ölümcül seyredebiliyor. Hala geçirmemiş ve aşısız kalan biri varsa onlar riskli onun dışında çok yaşlılar. Ve 3'ten fazla rahatsızlığı olan insanlar.” diye uyardı.

Riskli grupların eris varyantından koruması gerekiyor. Bunun için de alınabilecek bazı basit önlemler bulunuyor.

Eris varyantına ilişkin uyarıda bulunan Yavuz, “Riskli grupların mutlaka hem covid için hem grip için aşılanması lazım. En riskli grupların kalabalıklarda maske takmalarını tavsiye ediyoruz.” diye konuştu.

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