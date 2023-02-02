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  • Vaşakların ortasına fare atıp gösteri yaptılar. Ankara’nın göbeğindeki AVM’de vahşet

Vaşakların ortasına fare atıp gösteri yaptılar. Ankara’nın göbeğindeki AVM’de vahşet

Ankara'nın ünlü alışveriş merkezlerinden birinde bulunan vahşi yaşam alanında iki vaşağın ortasına bırakılan fareyle 'gösteri' yapılması büyük tepki çekti.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 12:56
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Ankara'da vahşet. İki vaşağın ortasına fare atıp gösteri yaptılar

Vaşakların ortasına fare atıp gösteri yaptılar. Ankara’nın göbeğindeki AVM’de vahşet
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Ankara'nın en ünlü alışveriş merkezlerinden birinde dehşet görüntüler ortaya çıktı.

Yıllar önce AVM'nin alt katında bulunan vahşi yaşam alanında ender bulunan Serval kedisinin cam vitrinde sergilenmesi hayvanseverlerin tepkisini çekmiş, konu ülkenin gündemine oturmuştu.

Söz konusu AVM bu kez de yine aynı alanda bir hayvan sömürüsüne sahne oldu. Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı görüntülerde iki vaşağın ortasına bir farenin bırakıldığı görülüyor.

Paylaşımın yapılmasıyla birçok hayvansever görüntüler karşısında isyan etti.

Kullanıcılar, "2017’den beri bu durum varmış. Yıllar önce de haberler yapılmış, imza kampanyaları düzenlenmiş ama sonuç aynı. Bu canlılar hala orada sergilenmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Kerem Bursin de "Felaket!!!! Bu hayvanların ne işi var bir AVM’de!!!" paylaşımını yaparak hayvan şiddetine tepki gösterdi.

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Hamit Seki
2.02.2023 13:32
İnsanlar güçlüler karşısında güçsüzlerin nasıl yok edildiğini gördüklerinde bir kısmı güçlüye kızar bir kısmı ise hayranlık duyar. ABD ve RUSYA nın önündeki TÜRKİYE ye de mecazi anlamda budur.  
 
Teist
2.02.2023 13:07
Her yıl kaç inek, koyun, keçi ve tavuk kesiliyor? Kaç milyar balık avlanıyor? Neden? Bunlar VAHŞET değil mi? Elbette AVM'deki olay da vahşet. Bu kuralları kim koymuş? "O" Mu? "O" kim mi? İşte "O"  
 
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