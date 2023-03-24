Getir ve BiTaksi hacklendi mi. Binlerce kullanıcının bilgileri tehlikede

Getir, bazı kişisel bilgilerin ele geçirildiğini doğrularken nasıl ele geçirildiğinin araştırıldığını ifade etti.

Getir, resmi hesaplarından yaptığı açıklamada bazı kişisel bilgilerin internette paylaşıldığını doğruladı. Bu bilgilerin sınırlı sayıda kullanıcıya ait olduğu, incelemeler sonucunda sistemlerine dışarıdan bir erişim olmadığının tespit edildiğini aktardı.

Erişim şeklinin araştırıldığı söylenirken, söz konusu bilgiler ile Getir hesaplarına erişimin mümkün olmadığı eklendi. Ayrıca kredi kartı bilgilerinin ise kendi sistemlerinde değil MasterPass sistemlerinde saklandığı, bu yüzden de kullanıcı özelinde bu bilgilere de erişim olmadığı belirtildi.

GETİR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yemek ve market alışverişleri için en çok kullanılan platformlardan biri olan Getir, aynı zamanda BiTaksi uygulaması ile birlikte taksi ihtiyacına yönelik de önemli bir hamle yapmıştı.

Gün içinde yapılan iddialar ise her iki uygulama kullanıcılarının da kişisel verilerinin sızdırıldığı yönündeydi.

Getir ise yaptığı açıklama ile birlikte bilgileri sızdırılan kişilerin sınırlı sayıda olduğunu belirtti.

Şirket aynı zamanda kullanıcılarının hesaplarının bir başka kişi tarafından kullanılamayacağının altını çizerken, kredi kartı bilgilerinin de kendi sistemleri altında toplanmadığını ifade etti.

Getir tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

Kullanıcılarımızın Dikkatine

Sınırlı sayıda kullanıcımıza ait bazı kişisel bilgiler internette paylaşılmıştır. Yaptığımız incelemelerde sistemlerimize dışarıdan bir erişim olmadığı tespit edilmiştir. Paylaşılan bilgilere erişim şeklini araştırmaya devam ediyoruz.

Söz konusu bilgiler ile bir başkası tarafından kullanıcılarımızın Getir hesaplarına erişim sağlanması mümkün değildir. Kredi kartı bilgileri ise kendi sistemlerimizde tutulmayıp Mastercard’ın MasterPass sistemlerinde saklandığından kullanıcı özelinde kredi kartı bilgilerine erişim olmamıştır.

Getir olarak konuyla ilgili resmi merciler nezdinde yasal süreçleri başlattık. Bilgilerine erişilen kullanıcılarımıza ulaşıp gerekli bilgilendirmeyi derhal yapacağız.

Bu süreci şeffaf bir şekilde yürüteceğiz ve herhangi bir gelişme olursa kamuoyunu bilgilendireceğiz. Kişisel verilerin gizlilik ve güvenliği konusunda büyük bir hassasiyete sahip olduğumuzu hatırlatarak, veri mahremiyeti konusunda gerekli özeni göstermeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Yapılan açıklamanın ardından platformun kullanıcıları rahat bir nefes alırken, ortaya çıkan kişisel verilerin nasıl ele geçirildiği konusunda araştırmalar ise devam ediyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.