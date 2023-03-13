Eski TikTok çalışanından şok iddia: TikTok verileri korumuyor

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor.

Gençler arasında son dönemde çok yaygın olan sosyal medya platformu TikTok için bazı ülkeler uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çin’in TikTok üzerinden kullanıcı verilerine erişebileceğini söylemişti.

ESKİ TİKTOK ÇALIŞANI 'KUSURLU' DEDİ

Washington Post'a konuşan eski bir TikTok çalışanı, sosyal ağın Amerikalı kullanıcıların verilerini koruma konusunda kusurlu olduğunu belirtti.

Sosyal medya şirketinin eski çalışanı, 1,5 milyar dolarlık Project Texas güvenlik girişiminin kusurlu olduğunu ve hizmet alt yapısının tamamen yeniden tasarlanması gerektiğini söylüyor.

Personel ayrıca, iddia edilen zayıflıkları tartışmak için Senatör Chuck Grassley ve Mark Warner’ın ofisleriyle görüştüğünü belirtiyor. Her iki senatörün temsilcileri de söz konusu görüşmenin gerçekleştiğini kabul etti.

TİKTOK'TAN AÇIKLAMA

TikTok, iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Ayrıca, bilgileri veren kişinin yalnızca altı ay şirkette çalıştığını söyleyen TikTok, çalışanın güvenlik projesi Project Texas tamamlanmadan aylar önce ayrıldığını belirtti.

TikTok'a yönelik güvenlik kaygıları daha önce de farklı ülkelerde gündeme gelmiş; ABD, Avrupa Birliği kurumları ve Kanada'da kamu kuruluşlarında çalışanların TikTok kullanması yasaklanmıştı.