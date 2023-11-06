Binlercesi ABD sınırına gidiyor. Yola çıktılar

Orta Amerikalı ve Venezuelalı binlerce göçmen geçtiğimiz hafta Meksika’nın güneyinden ABD’ye gitmek üzere yola çıktı.

KAYNAK: İHA
Binlercesi ABD sınırına gidiyor. Yola çıktılar

ABD, yeniden düzensiz göçmen akınıyla karşı karşıya kaldı. Orta Amerikalı ve Venezuelalı binlerce düzensiz göçmen ABD'ye geçme ümidiyle 30 Ekim’de Meksika'nın güneyinden yola çıktı. Meksika’nın Guatemala sınırındaki Chiapas eylaletine bağlı Tapachula kentinden dün yola çıkan yüzlerce göçmenden oluşan grup da Huixtla kasabasında durdurulan binlerce kişilik göçmen kafilesine katılmayı planlıyor.

aw070148-04.jpg

Chiapas eyalet yetkililerinden yapılan açıklamada, ilk göçmen kafilesinin 3 bin 500 kişiden oluştuğu belirtilirken, organizatörler ise yaklaşık 7 bin kişinin yola çıktığını belirtiyor.

Küba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras ve Venezuela halkı ülkelerindeki yoksulluk ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak için ABD’ye gitmek istiyor.

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz ay düzensiz göçmen akınıyla mücadele için ABD-Meksika sınırının Texas eyaleti kısmına 32 kilometrelik duvar inşa edilmesine onay vermişti.

aw070148-01.jpg

İlgili Haberler
Uçağı minibüs gibi durdurup binmeye çalıştı
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
CHP’nin armasından sökülen ok vatanın kalbine mi saplanacak?
CHP’nin armasından sökülen ok vatanın kalbine mi saplanacak?
MasterChef Barış kimdir? MasterChef All Star Barış Demir kaç yaşında nereli?
MasterChef Barış kimdir? MasterChef All Star Barış Demir kaç yaşında nereli?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Son Haberler
Pınar Deniz yeni yaşını sette kutladı. "Savcı hanım mutlu seneler" Magazin
Pınar Deniz yeni yaşını sette kutladı. "Savcı hanım mutlu seneler"
Comanchero çetesinden yeni detaylar ortaya çıktı Gündem
Comanchero çetesinden yeni detaylar ortaya çıktı
En düşük emekli maaş ve asgari ücret için tek tek rakam verdi Ekonomi
En düşük emekli maaş ve asgari ücret için tek tek rakam verdi
Düzce'de torbacı operasyonu Gündem
Düzce'de torbacı operasyonu
Van’da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi Gündem
Van’da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Gazze'deki soykırım ve çocuk cinayetleri bir an önce durdurulmalı Dünya
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Gazze'deki soykırım ve çocuk cinayetleri bir an önce durdurulmalı
Uçağı minibüs gibi durdurup binmeye çalıştı Dünya
Uçağı minibüs gibi durdurup binmeye çalıştı