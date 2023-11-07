ABD İsrail’e neden nükleer denizaltı yolladığını açıkladı

ABD, ordu envanterinde bulunan en güçlü nükleer denizaltısını İsrail’e göndermiş, bu durum tüm dünya tarafından tepkiyle karşılanmıştı. ABD yönetimi neden nükleer denizaltı gönderdiklerini açıkladı.

ABD İsrail’e neden nükleer denizaltı yolladığını açıkladı

İsrail ile HAMAS arasında 7 Ekim’den bu yana çatışmalar şiddetlenerek devam ederken iki tarafın da kayıpları artıyor. İsrail’in sivil halka yönelik operasyonları devam ederken ABD de en büyük müttefiği olan İsrail'e yardımlarına devam ediyor.

BEYAZ SARAY NÜKLEER DENİZALTININ NEDEN GÖNDERİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Bu yardımlar kapsamında ABD daha önce 2 savaş gemisi gönderdiği İsrail’e nükleer denizaltı göndermiş, bu durum tepkiyle karşılanmıştı. Tepki çeken hamleyle ilgili açıklama yapan Beyaz Saray, "Güçlerimizin Orta Doğu'daki konumunu değiştirmek, çatışmayı tırmandırmaya çalışanlara yönelik bir caydırıcılık mesajıdır" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı, donanmasındaki nükleer denizaltılardan birini İsrail açıklarına gönderdi. Ohio sınıfı denizaltının Merkez Komutanlığı'nın bölgedeki sorumluluk alanına ulaştığı belirtildi.

Bölgeye giden denizaltı balistik füzelerle donatılmış ve Amerikan donanmasının en büyüğü olarak biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu daha önce de iki uçak gemisini bölgeye göndermişti.

ABD'nin iki uçak gemisi ve nükleer denizaltı hamlesi büyük tartışma yaratırken, Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Güçlerimizin Orta Doğu'daki konumunu değiştirmek, çatışmayı tırmandırmaya çalışanlara yönelik bir caydırıcılık mesajıdır" ifadeleri yer aldı.

İSRAİLLİ BAKAN: ‘GAZZE’YE NÜKLEER BOMBA ATALIM’ DEMİŞTİ

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Eliyahu, katıldığı bir radyo programında nükleer bomba kullanımın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

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