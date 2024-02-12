Zehra Güneş topa girdi: Azer Bülbül, Oğlum bu ne?

Kaynak: Haber Merkezi
Zehra Güneş topa girdi: Azer Bülbül, Oğlum bu ne?
Fenerbahçe Opet oyuncusu Melissa Vargas'ın son Instagram paylaşımı resmen ortalığı karıştırdı.

Filenin Sultanları, Vargas'ın paylaşımını yorumlarla gündeme taşıdı.

Çin'den Fenerbahçe Opet'e katılan Melissa Vargas sosyal medyadaki paylaşımıyla dikkat çekti.

Taraftarlar paylaşıma yüzlerce yorum yazarken Milli Takım'dan arkadaşları ise hayretler içinde kaldılar.

Melissa Vargas, Instagram'da son olarak deniz kenarındaki iki fotoğrafını paylaştı.

Vargas'ın paylaşımına seçtiği şarkı da konuşuldu.

Milli yıldız paylaşımına Muti ve Azer Bülbül'ün 'İlle de Sen' şarkısını koydu.

ekran-alintisie.jpg

ekran-alintisi-001.jpg

Fenerbahçe Opet oyuncusu paylaşımına "İmkansızız ama işte buradayız, birlikte imkansızız ve mümkün olanı başka güne erteliyoruz" açıklamasını ekledi.

250 BİN BEĞENİ ALDI

Melissa Vargas'ın paylaşımı 250 bine yakın beğeni topladı ve 2 paylaşıma 2 binden fazla yorum geldi. Yorum yapanlar arasında Filenin Sultanları'ndan Vargas'ın takım arkadaşları da vardı.

Vargas'ın paylaşımına şaşıran Zehra Güneş paylaşıma 'Oğlum bu ne' yorumunu yaparken Elif Şahin ve Hande Baladın paylaşıma gülmekle yetindi.

Aslı Kalaç ise Melissa Vargas'ın şarkı seçimi için 'Mükemmel şarkı ya' dedi.

İlgili Haberler
Galatasaray'dan Ankaragücü maçı öncesi Eryaman Stadı açıklaması
Zehra Güneş'in yeni futbolcu aşkı ortaya çıktı. Arda Turan detayı dikkat çekti
Zehra Güneş zemine adımını attı salonda yer yerinden oynadı. Bu görüntülerden gözlerinizi alamayacaksınız
Bir bakan bir daha bakacak Zehra Güneş'in koltuğunu sallayacak Uzun boylu sarışın güzel Kendall Kipp geliyor. Fotoğraflarına bakın kararı siz verin
Zehra Güneş'in o görüntüleri ortaya çıktı. Herkes şoke oldu
Zehra Güneş'ten görenleri nefes nefese bırakan fotoğraf. Gece kaçamağında yakalandı yer yerinden oynadı
Son Haberler
Ertem Şener Ali Koç'a seslenirken sinir krizi geçirdi Spor
Ertem Şener Ali Koç'a seslenirken sinir krizi geçirdi
Çözüm sürecinin akil insanı Kadir İnanır'dan olay açıklama Magazin
Çözüm sürecinin akil insanı Kadir İnanır'dan olay açıklama
Efsane gazeteci Ergun Hiçyılmaz vefat etti Gündem
Efsane gazeteci Ergun Hiçyılmaz vefat etti
Kabine bugün toplanıyor! Öğretmen ataması gündemde… Gündem
Kabine bugün toplanıyor! Öğretmen ataması gündemde…
2024 EKPSS başvuruları başladı Yaşam
2024 EKPSS başvuruları başladı
2 hastadaki esrarengiz ağrılar ve yüz bozulması ortaya çıktı. Nedeni belli oldu Sağlık
2 hastadaki esrarengiz ağrılar ve yüz bozulması ortaya çıktı. Nedeni belli oldu
Ticaret Bakanlığı'ndan yurt dışı lojistik ağına onay Ekonomi
Ticaret Bakanlığı'ndan yurt dışı lojistik ağına onay