Zehra Güneş topa girdi: Azer Bülbül, Oğlum bu ne?

Filenin Sultanları, Vargas'ın paylaşımını yorumlarla gündeme taşıdı.

Çin'den Fenerbahçe Opet'e katılan Melissa Vargas sosyal medyadaki paylaşımıyla dikkat çekti.

Taraftarlar paylaşıma yüzlerce yorum yazarken Milli Takım'dan arkadaşları ise hayretler içinde kaldılar.

Melissa Vargas, Instagram'da son olarak deniz kenarındaki iki fotoğrafını paylaştı.

Vargas'ın paylaşımına seçtiği şarkı da konuşuldu.

Milli yıldız paylaşımına Muti ve Azer Bülbül'ün 'İlle de Sen' şarkısını koydu.

Fenerbahçe Opet oyuncusu paylaşımına "İmkansızız ama işte buradayız, birlikte imkansızız ve mümkün olanı başka güne erteliyoruz" açıklamasını ekledi.

250 BİN BEĞENİ ALDI

Melissa Vargas'ın paylaşımı 250 bine yakın beğeni topladı ve 2 paylaşıma 2 binden fazla yorum geldi. Yorum yapanlar arasında Filenin Sultanları'ndan Vargas'ın takım arkadaşları da vardı.

Vargas'ın paylaşımına şaşıran Zehra Güneş paylaşıma 'Oğlum bu ne' yorumunu yaparken Elif Şahin ve Hande Baladın paylaşıma gülmekle yetindi.

Aslı Kalaç ise Melissa Vargas'ın şarkı seçimi için 'Mükemmel şarkı ya' dedi.