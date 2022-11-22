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Hamsinin düşen fiyatı vatandaşın yüzünü güldürdü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bol miktarda avlanan hamsinin kilogram fiyatı 10 liraya kadar düştü.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 14:33
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Bir gün önce 30 liraydı. Hamsinin düşen fiyatı vatandaşın yüzünü güldürdü

Hamsinin düşen fiyatı vatandaşın yüzünü güldürdü
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Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'daki tezgahlarda dün 30 liradan satılan hamsinin bugün 10 liraya gerilemesiyle hareketlilik yaşanıyor.Vatandaşlar fiyatı 10 liraya düşen hamsiye yoğun rağbet gösteriyor.


Balıkçı Ünsal Yerlikaya, AA muhabirine, hamsinin bir gün önce 30 liradan satıldığını belirterek, "Çok rağbet var. 10 liraya hamsi satıyoruz. Yetişen alacak, pişirecek, tavasını yapacak, dolabına atacak. Fiyat çıkar mı bilmiyorum." dedi.


Hamsinin kapış kapış gittiğini dile getiren Yerlikaya, "Kısa sürede 1-1,5 ton hamsi sattık. Vatandaşlar memnun olunca biz de memnun oluyoruz." diye konuştu.

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