﻿Bir haber bu kadar kuşa çevrilir mi?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'nın basın toplantısında Ege'deki gerginlik konusunda gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Sputnik'ten okuduğum konuyla ilgili Andrew Harnik imzalı AFP haberinde şöyle denildi:

Basın toplantısında AA ve AP muhabirlerinin çifte kıskacı sonucu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye ile Yunanistan'a muamelede çifte standart uyguladıklarını kabul edip bunu ABD'nin çıkarlarıyla gerekçelendirdi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Yunanistan'ın ABD menşeli silahları gayri askeri statüye sahip Ege adalarına çıkarmasına ilişkin ABD'ye yönelttiği protesto ile ilgili AA muhabirinin sorusunu yanıtlarken, Yunanistan ile Türkiye'ye Amerikan silahlarının kullanım koşulları konusunda çifte standart uyguladıklarını kabul etti. Price, bu konuda ABD menfaatlerinin esas alındığı savunmasını yaptı.

Price'ın ülkelerin kendi silahlarını nasıl konuşlandıracakları konusunda yorum yapmayacağını söylemesi üzerine, AA muhabiri, "Her silah tedarikinde kullanım koşulları olduğunu biliyoruz. Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları ihlal etmek üzere kullandığı ABD ekipmanı konusunda herhangi bir koşul yok mu?" sorusunu yöneltti.

"Dünya çapında müttefik ve ortaklarımıza sağladığımız güvenlik yardımlarını, silah sistemleri tedarikini her zaman yakından izliyoruz" yanıtını veren Price, ABD'nin ortaklara başta terörle mücadele olmak üzere ortak sınamalar ve ortak tehditlere karşı silah tedariki yaptığını, sağlanan silahlara yönelik sürekli bir değerlendirme süreci olduğunu anlattı.

Bunun üzerine AP muhabiri, "Silahlarını nereye konuşlandıracağı ülkelere kalmış bir şey ise Türklere neden 'S-400'leri konuşlandırmayın' diyorsunuz?" sorusunu sordu.

Price'ın "Bunun sonuçlarının olacağını da açıkça ilettik" yanıtına, AP muhabiri, "O zaman bunun akabinde gelecek mantıklı soru şu: ABD silahları (Yunanistan tarafından) ihlalde kullanılıyor. Bunun sonuçları olacak mı?" sorusunu yöneltti.

Soruya yanıt veremeyen Price, "her ülkenin kendi tercihini yapabileceğini, ama bazı uç örneklerin sonuçları olacağını" söyledi.

AA muhabirinin "Kullanım koşulları bir ortağa uygulanıp diğerine uygulanmıyorsa, burada standart nedir? Bu koşulların standart mı çifte standart mı olduğunu nasıl takip edeceğiz?" sorusu üzerine Price şu yanıtı verdi:

"Uyguladığımız standart, Amerikan ulusal menfaatlerine uygun olan neyse odur."

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Sputnik'te bu haberi okuyunca, "temel kaynağımız olan Anadolu Ajansı'nın konuyla ilgili haberine de bakayım" dedim...

İki haber arasında dağlar kadar fark var! Anadolu Ajansı'nın haberi şöyle:

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ned Price, AA muhabirinin "Yunanistan'ın Ege'de gayrı askeri statü kapsamındaki adalara onlarca zırhlı araç ve tank çıkararak provoke ettiği gerilimin tırmanmasından endişe etmiyor musunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Şimdi NATO ortakları arasında gerilimi artırabilecek açıklamaların veya eylemlerin zamanı değil. NATO müttefiklerimizi bölgede barış ve güvenliği korumak ve her türlü zor farklılıkları çözmek için diplomatik olarak birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz."

Sözcü toplantı sırasında, Yunan bir gazetecinin "Adalar hangi ülkenin egemenliği altındadır, Türkiye'nin mi? Yunanistan'ın mı?" sorusuna ise yanıt vermeden diplomatik yollarla farklılıkların çözülmesi gerektiği vurgusunu yineledi.

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Anadolu Ajansı ve AP muhabiri, sağlı-sollu sorularla, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünü köşeye sıkıştırıyor ama diyalogları Fransız Haber Ajansı veriyor!

Ned Price'ın AP muhabirine verdiği "Uyguladığımız standart Amerikan ulusal menfaatlerine uygun olan neyse odur" cevabı AA'nın haberinde hiç yok!

Haberde, sanki Ned Price Türkiye lehine konuşmuş gibi bir hava da var. Oysa bahsedilen çifte standart, doğrudan Türkiye'ye uygulanıyor! Anlaşılıyor ki haber Ankara'da kuşa çevrilmiş! Bu müdahale neden ve kim tarafından yapıldı?

Dikkatimi çekti, paylaşmak istedim...