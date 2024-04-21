Bir ilde ekmek fiyatı 2 liraya düştü. Firmadan şaşırtan gerekçe

Sivas’ta somun ekmeği üreten bazı fırınların hijyen ve kaliteden uzak ucuz ekmek satması tepkilere sebep oldu.

Söz konusu duruma tepki göstermek amacıyla bir firma denetimlerin yetersiz olduğunu belirterek 200 gram somun ekmeğin fiyatını 2 liraya düşürdü. Kentte 7.5 liraya satılan somun ekmeği kimi firmalar 5 liraya satıyor.

HİJYEN EN TEMEL SORUN

Firmanın Halka İlişkiler Müdürü Murat Eken, ekmeği 2 liradan satmalarının temel amacının hijyen konusu olduğunu ifade etti.

Eken, “Normalde Sivas'ta belli sayıda fırıncılar var. Şu anda ekmeğin normal maliyeti beş liranın çok üzerinde. Ekmeği 2 liraya satmamızın temel amacı hijyen konusu." Değerlendirmesinde bulundu.

Eken, "Gerektiği şekilde fırınlar denetlenmiş olsa, gerektiği şekilde hijyen kurallarına uyulmuş olsa, sigortayla alakalı gerçek anlamda denetimler yapılmış olsa emin olun herkes ekmeğin gerçek değerine ulaşmış olabilir. Bizim buradaki amacımız tepki amaçlı. Biz de biliyoruz ki ekmeğin maliyeti normalde beş liranın üzerinde. Şu anda örnek veriyorum. 10 tane eleman çalıştırıp 3'ünü sigortalı çalıştıranlar da var. Ruhsatı olmadan imalat yapan fırınlar da var” ifadelerine yer verdi.

Eken, tek isteklerinin bunlara gerçek anlamda denetimin yapılması olduğunu söyleyerek bugün marketlerin altında açılmış olan fırınlar var. Bunların denetilmesini istediklerini belirtti.

KİMSEYLE BİR SORUNUMUZ YOK

"Ama şu anki maliyetler gerçekten kurtarmıyor. Bizim istediğimiz, gerçekten denetim yapılsın ve bu denetim üzerine de halkımız sağlıklı ekmek yesin. Onun harici kimseyle bir alıp veremediğimiz yoktur."

"Biz istiyoruz ki insana da düzgün ekmekler yesinler. Ama bu süre bu şekil devam ettiği müddetçe biz yedi birlik olarak ekmeği iki liradan satmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Vatandaşlar ise ekmeğin 2 liradan satılmasının güzel bir uygulama olduğunu ifade etti.