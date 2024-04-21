Getir'den Avrupa kararı.1500 çalışanı etkileyecek

Kaynak: Haber Merkezi
Getir'den Avrupa kararı.1500 çalışanı etkileyecek
Online teslimat markası Getir, Avrupa pazarından çekiliyor. Bu kararın 1500'den fazla çalışanı etkileyeceği aktarıldı.

Market teslimat uygulaması Getir, faaliyet gösterdiği üç Avrupa ülkesinden (İngiltere, Almanya ve Hollanda) çekiliyor.

Kaynaklara göre, bu durum İngiltere'deki 1500 kişi de dahil olmak üzere binlerce Getir çalışanının işini kaybetme riskiyle karşı karşıya getiriyor.

DEĞERİ 12 MİLYAR DOLARI GÖRDÜ

Edinilen bilgilere göre herhangi bir kesin kararın alınmadığını, bu sürecin varlıkların satışını ya da iflası içerebileceğini belirtiyor.

Getir sadece iki yıl önce yaklaşık 12 milyar dolar düzeyindeydi. Mali sıkıntıya giren bir dizi rakibini satın alma hamlelerinde bulundu.

Şirket mevcut durumda zararlarını azaltmak için İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu bir dizi ülkeden çekilmiş halde.

Getir, Mubadala'nın yanı sıra Sequoia Capital ve Tiger Global gibi önde gelen teknoloji yatırımcıları tarafından da desteklenen bir teslimat markası.

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