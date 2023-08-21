Bir kamyon dolusu daha kaçak geliyor. Nerede bu yetkililer

Türkiye'nin her yerini işgal ediyorlar. Sosyal medyada yayılan iddiaya ve görüntüye göre hepsi erkek olan kaçaklar kamyon içerisinde Türkiye’ye geliyor.

Bir kamyon dolusu daha kaçak geliyor. Nerede bu yetkililer

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye’nin en önemli problemlerinden biri sığınmacı ve kaçak sorunu. İktidarın olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası Türkiye’yi yol geçen hanına çevirdi.

Hemen hemen her gün Türkiye’nin farklı yerlerinden kamyon kamyon sığınmacı kaçak şekilde Türkiye’ye girmeye devam ediyor.

Çoğunluğu erkeklerden oluşan kaçaklar sessiz işgali sürdürür. Sınırlardan akın akın Türkiye’ye gelirken yetkililer ise sadece vatandaş gibi sosyal medyaya düşen görüntüleri izlemekle yetiniyor.

Tartışmalar ve tepkiler gelmeye devam ederken sosyal medyada yeni bir video yayıldı.

Videoda hepsi erkek sığınmacıların olduğu kaçakların kamyon içerisinde Türkiye’ye geldiği iddia edildi.

Video sosyal medyada büyük tepki topladı.

Öte yandan Türkiye’nin tatil bölgeleri de kaçak ve sığınmacıların işgali altında. Videolar sosyal medyada düşmeye devam ediyor.

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