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Bir önceki seçimde yüzde 0,22 oy alan Perinçek'ten olay yaratacak çıkış 'Vatan Partisi Meclis'e giremezse Türkiye kaosa girer'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin meclise girememesi durumunda Türkiye’nin kaosa gireceğini söyledi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 22:29
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Bir önceki seçimde yüzde 0,22 oy alan Perinçek'ten olay yaratacak çıkış 'Vatan Partisi Meclis'e giremezse Türkiye kaosa girer'

Bir önceki seçimde yüzde 0,22 oy alan Perinçek'ten olay yaratacak çıkış 'Vatan Partisi Meclis'e giremezse Türkiye kaosa girer'
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye'nin çözümleri Vatan Partisi'nin önümüzdeki seçimde TBMM'ye girmesidir. Vatan Partisi Meclise giremeyecek olursa Türkiye kaosa girer. Cumhurbaşkanı'mıza yönelik tehditler de o zaman gerçek haline dönüşür" dedi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Perinçek, partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

ALTILI MASA'YA ELEŞTİRİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesine ağır hakaretlerde bulundu. Babacan, 'Türk'ü anayasadan sileceğiz.' diye harekete geçti. Meral Akşener, sözüm ona milliyetçilik taslıyor. Yanındaki adam, Türk'ü anayasadan siliyor ve kendisinden tek bir ses yok. Türk'ü anayasadan silme görevini hep birlikte üstlenmiş durumdalar."

"LGBT'Yİ İHRAÇ EDİYOR"

Vatan Partisi'nin NATO'dan çıkılması konusunda bir kampanya başlattığını anlatan Perinçek, "NATO'nun Türkiye sicili darbeler sicilidir. Türkiye'yi aynı zamanda yönetme sicilidir. NATO'yu yalnız bir güvenlik örgütü diye düşünmeyin. NATO size ne ihraç ediyor kültürel planda, LGBT'yi ihraç ediyor. Kültür dayatıyor size. Ailenin yıkımını dayatıyor." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZA YÖNELİK TEHDİTLER GERÇEK HALİNE DÖNÜŞÜR"

Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylığında partisinin kurultaylarında oy birliğiyle kendi isminin çıktığını belirterek "Türkiye'nin çözümleri Vatan Partisi'nin önümüzdeki seçimde TBMM'ye girmesidir. Vatan Partisi Meclise giremeyecek olursa Türkiye kaosa girer. Cumhurbaşkanı'mıza yönelik tehditler de o zaman gerçek haline dönüşür. Eğer mecliste çoğunluk Altılı Masa'nın, Biden tayfasının eline geçtiği zaman Türkiye için derin krizlerdir. Bunu bozacak olan Vatan Partisinin Meclise girmesidir." ifadelerini kullandı.

2018 genel seçimlerinde Vatan Partisi yüzde 0,22 oy almıştı.

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mehmet yavuz
20.01.2023 23:32
Nasıl bir ülkeyiz arkadaş, hemen kaosa giriyoruz...  
 
ORTAK OLDUGUNA ŞÜKRET
20.01.2023 23:21
PERINCEK VATAN PARTİSININ BU OYLA İKTIDARA ORTAK OLABİLMİŞ  
 
Recep
20.01.2023 23:19
Perinçek kimi tehdit ediyor acaba. Bir önceki seçimde yüzde 0,22 oy almışsın. Sadece Amerika düşmanlığı yaparak mı meclise girmeyi düşünüyorsun.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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