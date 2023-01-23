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  • Doğu Perinçek: Sultanahmet’te Esad ve İranlılar ile namaz kılacağız. Hepten şaşırdı

Doğu Perinçek: Sultanahmet’te Esad ve İranlılar ile namaz kılacağız. Hepten şaşırdı

Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması durumunda Suriye ve İran yöneticileriyle Sultanahmet Camii'nde namaz kılacaklarını öne sürdü.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 14:23
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Cumhurbaşkanlığını kazanırsam Sultanahmet’te Esad ve İranlılar ile namaz kılacağız

Doğu Perinçek: Sultanahmet’te Esad ve İranlılar ile namaz kılacağız. Hepten şaşırdı
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki gibi bir kez daha adaylığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı adaylığı için imza toplamaya başlayan Perinçek, partisinin İstanbul'daki il binasında dikkat çeken açıklanmalarda bulundu.

“SULTANAHMET’TE İRANLILAR VE ESAD’LA NAMAZ KILACAĞIZ”

Perinçek, seçimi kazanması durumunda Sultanahmet Camii'nde Suriye ve İran yöneticileriyle namaz kılacaklarını söyledi.

Perinçek, "Biz Sultanahmet Camii’nde Sayın Beşar Esad ve Sayın İran yöneticileriyle, Reisi ile namaz kılacağız." dedi.

Amerika'nın son dönemde yenilgiye uğratılmaya başladığını sözlerine ekleyen Perinçek, "Amerika yeniliyor. Amerika-Kazakistan tezgahında darbe planında yenildi Afganistan… Bakın Afganlar gibi çok güçleri sınırlı olan bir millet kahramanca Amerika’yı yendi. Güney Amerika’da her ülke Amerika’ya başkaldırdı peş peşe, işte en son örnek Brezilya…” şeklinde konuştu.

"AMERİKA YENİLİYOR"

Perinçek'in konuya ilişkin sözleri şöyle:

“Biz Sultanahmet Camii’nde Sayın Beşar Esad ve Sayın İran yöneticileriyle, Reisi ile namaz kılacağız. O Biden ile namaz da kılamaz. Efendim İsrail yöneticileriyle falan hangi namazı kılacak? Havrada ancak buluşabilirler, kilisede ancak buluşabilirler, namaz falan olmaz o. Onun için o planlara dönülmesi artık mümkün değil. Amerika yeniliyor. Amerika-Kazakistan tezgahında darbe planında yenildi Afganistan… Bakın Afganlar gibi çok güçleri sınırlı olan bir millet, kahramanca Amerika’yı yendi. Güney Amerika’da her ülke Amerika’ya başkaldırdı peş peşe, işte en son örnek Brezilya…”

“HATANIN ADINI KOYALIM”

Öte yandan Perinçek açıklamasında şu ifadelere de yerdi:

"Hatanın adını koyalım: AK Parti Hükümeti, Suriye’de çözüm için ABD ile iş birliğine odaklanmaktadır. Dışişleri Bakanı'nın ağzından dün yapılan açıklama aynen böyle. Oysa daha 23 gün önce, 28 Aralık 2022 günü, Türkiye, Rusya ve Suriye Savunma Bakanları, Moskova’da toplanarak, Suriye’de terör örgütlerine birlikte son vereceklerini ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü birlikte sağlayacaklarını ilan etmişlerdi. Türkiye, Suriye ve Rusya’nın Suriye’de birlikte hareket etmesi, doğru stratejiydi."

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Gercekci
23.01.2023 15:01
Hersey yalan bomboş o kadar insan niye öldü.Ulkemiz niye bu hale geldi esadla namaz kılmak için mi ülkeyi suriyeli mülteci doldurmak içinmi boş koy işine bak  
 
Yeter
23.01.2023 14:53
Biz şama giriyoruz derken onlar bize girecek desene Perinçek.  
 
İmamlık yapar
23.01.2023 14:50
Artık sen kildirirsin.  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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