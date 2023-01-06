Beşiktaşlı Zafer Arapkirli şimdiden seçimin sonucunu açıkladı. Saray eşrafı en çok bu tweeti okudu

Gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor.

Arapkirli'nin yaptığı son paylaşım dikkat çekti.

Arapkirli, "Bizim Beşiktaş bugün; Amokachi, Nouma ve Quaresma’yı geri çağırsa, onlarla şampiyon olur. Ama sen; Aslı Baykal, Doğu Perinçek ve İmralı mektupları ile seçim kazanamazsın. Net." ifadelerini kullandı.

Arapkirli’nin paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı.

"SEÇİM KAZANAMAZSIN"

Arapkirli’nin işte o paylaşımı:

"BAK NE DİİCEM…

Bizim Beşiktaş bugün; Amokachi, Nouma ve Quaresma’yı geri çağırsa, onlarla şampiyon olur.

Ama sen; Aslı Baykal, Doğu Perinçek ve İmralı mektupları ile seçim kazanamazsın. Net.

Yaz bi kenara 😎"

NE OLMUŞTU?

CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'ın bir süre önce sosyal medya hesabından CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu. Baykal, istifanın ardından CHP’yi hedef alan açıklamalarının dozunu da artırmıştı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan Baykal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyen mesajlar vermişti.

Bu süreçte, Baykal’ın AKP’ye geçeceğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da Baykal’da ‘bir potansiyel’ gördüğünü ve CHP’de yeni bir hareket başlatmasını gerektiğini savunmuştu.

Baykal ile ilgili atılan yeni bir iddia ise Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Baykal’ın AKP Antalya milletvekili listesinde birinci sırada aday gösterilmek için parti yetkililerine haber gönderdiğini iddia etti.

Bursalı’ya göre "Baykal’ın adaylığı şimdilik pek kabul görmedi ama AKP, burada bir yarar görürse birinci sıradan olmasa da Baykal’a seçilebilecek bir sıra önerebilir." dedi.

Öte yandan Adalet Bakanı Bozdağ, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın; başörtü konusunda anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak, 2 Ekim'de HDP’yi ziyaret etmesi siyaset gündemindeki yerini koruyor.

Son olarak; Doğu Perinçek Erdoğan ile ilgili bir soru üzerine "Recep Tayyip Erdoğan bir aydındır. Çünkü bir partinin genel başkanı ve aynı zamanda bir devlet başkanıdır. Politikacılar birer aydındır. Siyasetçilerin hepsi öncü konumdadır. Belli bir kitleyi temsil eden yöneticiler aydındır” dedi.