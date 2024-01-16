Bir Onlyfans fenomeni daha tutuklandı. Savcılık çocuk detayına dikkat çekti

Son zamanlarda Onlyfans fenomenlerine yapılan operasyonlarla birlikte sosyal medya hesaplarından müstehcen içerikler paylaşan fenomenler tutuklanmaya devam ediyor.

Sabah gazetesinden Arzu Kaya’nın haberine göre, sosyal medyada bir vatandaş Sarem Uysal adlı kullanıcının, profilinden kısa videolar paylaşıp, devam videolarını da Telegram hesabından yayınladığını tespit etti.

Bunun üzerine Sanem Uysal kullanıcı adlı Yıldız H. için hesabı ve para akışının incelenmesini talep etti. Yapılan şikayeti değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü durumu savcılığa bildirdi.

Savcılık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşan 23 yaşındaki Yıldız H.’yi gözaltına aldı.

AYLIK GELİRİ 100 BİN LİRA

Yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda Uysal’ın aylık gelirinin 100 bin lira olduğu ve bir dönem kendisinin hemşirelik yaptığı öğrenildi.

İfadesinde 3 ay içinde çok takipçi kitlesine ulaştığını söyleyen Yıldız H., yüzünün gözüktüğü görüntü ve fotoğrafların kendisine ait olduğunu ancak adına sahte sosyal medya profilleri açıldığını öne sürdü.

Onlyfans hesabının bulunduğunu ve burada cinsel içerikli videolar paylaştığını söyeleyen Yıldız H., "Video başına 200 dolar talep ediyorum. Üye olmayan ve ücret ödemeyen göremez. Ancak telegram hesabı bana ait değil. IBAN bilgileri benim ancak rızam dışında Onlyfans'taki içeriklerim diğer sosyal mecralarda paylaşılmış" dedi.

'ÇOCUK' HASSASİYETİYLE TUTUKLAMA

Savcılık Yıldız H.’nin dikkat çeken bir tespitle tutuklanmasını talep etti. Fenomenin Sosyal medya hesaplarından yarı çıplak fotoğraflar paylaştığını ve bu içerikleri kendisini takip eden çocukların da gördüğünü belirtti.

Çocukların sosyal medya platformuna serbestçe girip erişebildiği yönünde tespitler yapan savcılık "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etme" suçundan tutuklanmasını istedi.

Sulh Ceza Hakimliği, eylemin niteliği, gerçekleştiriliş şekli ve yapılan araştırmalarda elde edilen görüntüleri dikkate alarak tutuklanmasına karar verdi.