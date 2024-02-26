Kullanılmış banyo suyunu internetten sattı. Bu suyu alanlar ya salaktır ya da sapık

TikTok ve OnlyFans’ta yayınladığı videolarla ünlenen sosyal medya fenomeni Belle Delphine, kullanılmış banyo suyunu internette sattı. Babası tarafından neden evlatlıktan reddedildiğini de anlatan ünlü fenomenin, bir podcastte konuk olduğu sırada yaptığı itirafı epey konuşuldu.

Gerçekte adı Mary-Belle Kirschner olan fenomen Belle Delphine, 43 dolar (yaklaşık 1.333 TL) değerinde küçük kavanozlarla kullanılmış banyo suyunu sattığı duyulunca tüm dünyadaki haber sitelerinde manşetlerde yer almıştı.

The Louis Theroux isimli sosyal medya içerik üreticisinin konuğu olan 24 yaşındaki fenomen, babasının kendisini evlatlıktan reddettiğini itiraf etti.

Ünlü fenomen katıldığı söyleşide şunları söyledi: "Benzersiz bir şey düşünmeye çalışıyordum. Bu yüzden kendi tükürüğümü veya saçımı satma yoluna gittim ama saçımı kesmek istemedim ve çok fazla tükürük çıkarmak çok zor. Sonra fiziksel bedenime yakın, sevimli bir şekilde üretip satabileceğim başka bir şey düşündüm ve banyo yapmanın eğlenceli olacağına karar verdim".

Güney Afrika'da yaşayan babasının ailesinde mesleğini bilmeyen tek kişi olduğunu da söyleyen Delphine bazı itiraflarda bulundu. Ünlü fernomen, "Ailemdeki herkes biliyor. Bunun gizli bir şey olmasını asla istemedim çünkü herkes eninde sonunda öğrenir. Babama da söylemem gerektiğini hissettim. Öğrendiğinde çılgına döndü. Yazdığı mesajlar gerçekten korkunçtu" ifadelerini kullandı.