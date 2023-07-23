Bir şehirde 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli oluyor. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak

Burdur’da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, yaptığı yazılı açıklamada ücretsiz binişlerin bitirileceğini duyurdu.

Bir şehirde 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli oluyor. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak

Burdur’da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi yeni bir karar imza attı.

Yapılan yazılı açıklamada ücretsiz binişlerin bitirilmesi konusunda karar aldıkları ifade edildi. Önceden 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten artık para alınacağını altı çizildi.

1 AĞUSTOS’TAN İTİBAREN ÜCRETSİZ OLMAYACAK

Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nden yapılan açıklamada, "Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV zammı ile akaryakıttaki fiyat artışı sonrası ilimizde toplu taşımanın sürdürülebilirliği için yaptığımız hesaplamalar ile gerekli tutarın 20,00 TL olduğunda ancak giderlerimiz ve taşıma maliyeti karşılandığı görülmüştür. Kooperatif olarak gelirimizi artırmanın yolunun sürekli yüksek zamlar istemek değil ücretsiz taşımaya son vermek olduğu kanaatine vardık. Yaptığımız hesaplamada günlük tüm çalışan araçların cihaz cirosunu taşıdığımız ücretli ve ücretsiz yolcu sayısına böldüğümüzde yolcu taşıma kişi başına ortalama 6,08 TL olmaktadır. Toplu taşıma ücretlerine yapılacak olan zam toplu taşımayı ücretsiz kullanım yapanlara ve suiistimal edenlere yansımamakta sürekli olarak ücretini ödeyen kişileri zor durumda bırakmaktadır” denildi.

Karar 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe girecek.

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